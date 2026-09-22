Hradecký kraj plánuje novou budovu léčebny zrakových vad za 140 milionů korun

Královéhradecký kraji vyhlásí soutěž na stavbu nového objektu Léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem. Předpokládaná hodnota je 140 milionů korun. Vyhlášení veřejné zakázky schválila krajská rada, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj chce novostavbu vybudovat metodou Design & Build, tedy navrhni a postav.
Královédvorská léčebna zrakových vad je jediným pracovištěm svého druhu v Česku. "Každoročně její péči využívají zhruba dvě stovky dětských pacientů. Chceme toto unikátní pracoviště dál rozvíjet a zásadním krokem bude výstavba nové budovy," uvedl hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Léčebna zrakových vad sídlí ve Dvoře Králové nad Labem ve Sladkovského ulici v třípatrové městské budově, která nevyhovuje současným požadavkům, například není bezbariérová. Kraj nový objekt plánuje v areálu Dětského centra v ulici R. A. Dvorského na krajských pozemcích.
Novostavba bude mít zdravotnickou, ubytovací a výukovou část a zázemí. V areálu vznikne venkovní hřiště a zázemí pro volnočasové aktivity dětí i doprovodu. "Novostavba nabídne nejen větší a modernější prostory pro samotnou léčbu, ale také výrazně lepší možnosti ubytování dětí společně s jejich rodiči, což současné zázemí neumožňuje v potřebném rozsahu," dodal Kříž.
Vedení kraje by chtělo se stavbou začít příští rok. "Připravujeme vypsání kompletní veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a stavbu nové budovy. V tuto chvíli se cena investice odhaduje na 140 milionů korun," uvedl krajský radní pro investice a majetek Zdeněk Praus (ANO).
Léčebna, kterou zřizuje kraj, se zaměřuje na léčbu tupozrakosti a šilhání u dětí od čtyř do 12 let. Její současná kapacita je 30 lůžek.