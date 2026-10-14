Hradecký kraj plánuje v Opočně novou čtvrť s byty i chráněným bydlením

Královéhradecký kraj připravuje přeměnu bývalého školního areálu v Opočně na Rychnovsku v městskou čtvrť. Studie, kterou si kraj nechal zpracovat, počítá s výstavbou bytových domů, startovacích bytů, chráněného bydlení i zázemím pro dětský domov. Součástí návrhu je zachování sportovní haly a otevření areálu veřejnosti. ČTK o tom dnes informoval mluvčí kraje Dan Lechmann. Území je v blízkosti centra města.
"Bývalý školní areál má velký potenciál pro další rozvoj. Naším cílem je najít pro něj smysluplné využití, které bude přínosem nejen pro kraj, ale především pro obyvatele Opočna. Nejaktuálnější myšlenkou je vznik dostupného bydlení, ale také zpřístupnění sportovního zázemí veřejnosti," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Areál o rozloze 20.200 metrů čtverečních je zhruba 600 metrů od Kupkova náměstí v centru města. V minulosti sloužil krajské zemědělské škole, nyní část jeho objektů nemá využití. Krajem pořízená studie proto navrhuje celkovou proměnu území.
"Významnou součástí navrhované revitalizace je rozšíření nabídky bydlení. V jižní části areálu, kde se dnes nachází převážně nevyužívané plochy a ovocný sad, by mohlo v budoucnu vyrůst šest bytových domů s celkem 56 byty," uvedl Lechmann.
Další bytový dům je navržen při Nádražní ulici. Podle studie by měl nabídnout 18 bytů a čtyři komerční jednotky v přízemí, které by mohly sloužit například jako kavárna, obchody nebo kanceláře.
"V objektu bývalého internátu probíhají stavební práce na dvou bytech a zázemí Dětského domova Naděje. V budoucnu počítáme s tím, že v budově vznikne celkem 42 startovacích bytů a bude zde například i ordinace praktického lékaře," uvedl radní pro investice a majetek Zdeněk Praus (ANO).
V místě původní školní jídelny by měl vzniknout objekt, který bude sloužit jako chráněné bydlení s celkovou kapacitou 18 lůžek. "Zatímco současná sportovní hala by podle studie měla zůstat, venkovní sportoviště projde proměnou, kdy ho nahradí nové multifunkční hřiště a také workoutové hřiště i hřiště pro děti," uvedl Lechmann.
Mezi sportovní halou a plánovaným bytovým domem by mělo být menší náměstí s fontánou a zelení. Hlavní pěší trasa by tak propojila Nádražní ulici s jižní částí areálu. Studie proto počítá s odstraněním části oplocení a lepším propojením areálu s okolní městskou zástavbou.
Urbanistickou studii zpracoval pro Královéhradecký kraj Atelier architektury a urbanismu. Tento týden zástupci kraje a města návrh představili na veřejném jednání obyvatelům. O konkrétním postupu a podobě jednotlivých etap bude rada kraje teprve rozhodovat.
"Další příprava si vyžádá prověření investičních nákladů a možností financování jednotlivých částí záměru. Studie zatím nestanovuje celkový rozpočet ani konkrétní harmonogram revitalizace," dodal Lechmann. Vypracování studie vyšlo kraj na 560.000 korun bez DPH.