Hradecký kraj podpoří dalších 30 mediků stipendiem až 150.000 korun

Královéhradecký kraj podpoří dalších 30 mediků, kteří se přihlásili do stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. Studenti posledních ročníků lékařských fakult mohou od kraje získat až 150.000 korun, pokud se zavážou pracovat čtyři roky v některém ze zdravotnických zařízení v kraji. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj se tím snaží řešit nedostatek lékařského personálu.
"Jsme rádi, že se nám prostřednictvím nadačního fondu daří pro nemocnice v kraji získávat nové mladé lékařky a lékaře. Nedostatek lékařského personálu je problém celého českého zdravotnictví a ukazuje se, že finanční motivace společně s dalšími benefity pro studenty a začínající zdravotníky je cestou, jak zajistit chod nemocničních oddělení, kde je personální nouze největší," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Kraj vyplácí stipendia budoucím lékařkám a lékařům od roku 2016. Za tu dobu se podařilo získat pro zdravotnická zařízení v kraji více než 200 lékařek a lékařů. V akademickém roce 2024/2025 získalo podporu 31 mediků.
Stipendijní program vypisuje každoročně Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje. "Žadatelé z řad studentů posledních ročníků lékařských fakult mají možnost získat jednorázové stipendium ve výši 100.000 nebo 150.000 korun. Výši stipendia určuje potřebnost lékařského oboru, ve kterém žadatel působí," sdělil Lechmann.
Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat čtyři roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
Královéhradecký kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Pod náchodskou nemocnici spadá i rychnovská. Největším zdravotnickým zařízením v kraji je státní Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK).