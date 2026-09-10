Hradecký kraj podpoří vzdělávání sester na Univerzitě H. Králové 24 miliony Kč

Univerzita Hradec Králové (UHK) zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně osm milionů, informovali dnes ČTK zástupci kraje. Poskytnutí dotace ještě projednají krajští zastupitelé v pondělí 14. září.
"Nedostatek zdravotnického personálu je jednou z největších výzev, se kterou se naše nemocnice dlouhodobě potýkají. Jako kraj proto hledáme různé cesty, jak do zdravotnictví přivést nové pracovníky a vytvořit jim dobré pracovní podmínky," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO). Spolupráce s UHK a otevření studijního oboru je podle něj dalším krokem, jak přispět ke zmírnění problému.
Požadovaná výše dotace 24 milionů korun činí téměř 40 procent celkových nákladů na projekt. Zbývající část univerzita uhradí z jiných veřejných zdrojů a postupným navyšováním systémového příspěvku na studenty.
"Jsem velmi rád, že se podařilo studijní program Všeobecné ošetřovatelství po mnoha letech příprav dotáhnout k úspěšné akreditaci i díky našemu partnerství s Královéhradeckým krajem a velmi si ceníme jeho podpory. Těší mě také velký zájem o studijní program, který je signálem, že to byl krok správným směrem," sdělil rektor UHK Jan Kříž.
UHK eviduje 73 přihlášek, přičemž do prvního ročníku univerzita přijme 30 studujících. Ti studium zahájí se začátkem semestru 21. září.
Studijní program Všeobecné ošetřovatelství bude možné studovat na Přírodovědecké fakultě UHK. Jedná se o tříleté studium v prezenční formě, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry. Součástí programu bude také praktická výuka, hlavním strategickým partnerem jsou krajské nemocnice a sociální služby, kde absolventi mohou působit. Studující se také dostanou do dalších zdravotnických a sociálních zařízení v kraji.
Královéhradecký kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Pod náchodskou nemocnici spadá i rychnovská. Největším zdravotnickým zařízením v kraji je státní Fakultní nemocnice Hradec Králové. V regionu funguje také soukromá nemocnice ve Vrchlabí.