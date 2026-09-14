Na hospicovou péči v Královéhradeckém kraji by příští rok mohlo jít 32 milionů korun, zhruba o milion více než letos. Důvodem navýšení je zahájení provozu Hospice pro Hradecko ve Stěžerách, který začal fungovat letos na jaře. O návrhu na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v kraji pro příští rok dnes rozhodli zastupitelé kraje. V kraji je pět domácích hospiců a dva lůžkové.
Program je určený k zajištění spolufinancování hospicové péče, která představuje komplex lékařských, ošetřovatelských, rehabilitačních a poradenských služeb poskytovaných nevyléčitelně nemocným pacientům.
Lůžkový hospic s odlehčovací službou ve Stěžerách otevřela hradecká oblastní charita. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Celkové náklady byly zhruba 200 milionů korun, z toho na samotnou stavbu asi 180 milionů korun. Na Královéhradecku byla po tomto druhu zařízení dlouhodobě velká poptávka. V Královéhradeckém kraji je stěžerský hospic druhým pobytovým zařízením odborné paliativní a hospicové péče. Od roku 1995 v kraji funguje lůžkový hospic v Červeném Kostelci na Náchodsku.
Kraj kromě lůžkových hospiců dlouhodobě podporuje také pět mobilních. Zajišťují ošetřovatelskou a paliativní péči pro těžce nemocné a umírající v domácím prostředí, aby mohli prožít poslední dny svého života doma, důstojně, v kruhu svých blízkých. Lůžková odlehčovací služba umožňuje rodinám dočasné převzetí péče o nemocného.
V Hořicích a okolí a ve Vrchlabí a okolí poskytuje mobilní hospicovou péči Domácí hospic Duha. V Rychnovsku působí od roku 2013 Domácí hospic Setkání. V Hradci Králové a Trutnově pečují o pacienty pracovníci tamních oblastních charit v rámci služby Domácí hospicová péče Hradec Králové a Trutnov.