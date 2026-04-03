Hradecký kraj podpořil zápis vodáctví na celostátní seznam kulturního dědictví

Královéhradecký kraj podpořil zapsání českého vodáctví do celostátního seznamu kulturního dědictví. Vyhověl tím žádosti Asociace vodní turistiky a sportu a Spolku pro Vodácké muzeum, informovali ČTK zástupci hejtmanství. Na krajském seznamu je vodáctví zapsáno od roku 2021. Doporučení kraje je podmínkou, aby žadatelé mohli podat žádost o zápis vodáctví do celostátního seznamu.
"Vodáctví má v Královéhradeckém kraji dlouholetou tradici a patří k velmi oblíbeným aktivitám, ať už se jedná o Orlici, Labe, Úpu či Metuji. Zápis na celostátní seznam by pomohl tuto tradici chránit, podporovat i dále rozvíjet," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Mezi vodáky je v Královéhradeckém kraji nejvíce oblíbená řeka Orlice, která je pro klidný meandrující tok oblíbená zejména u rodin s dětmi. V sezoně se na Orlici pohybují i stovky lodí denně. K dispozici mají zájemci o splouvání řek v kraji několik půjčoven lodí a další služby,
V Královéhradeckém kraji je na krajském seznamu kromě vodáctví zapsáno od roku 2012 Východočeské loutkářství, od roku 2017 také Tradice předávání krajkářství na Vamberecku. V roce 2019 bylo na krajský seznam zapsáno také Betlémářství a v roce 2022 Výroba modrotiskových forem. Hlavním účelem zapsání na seznam je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území kraje.