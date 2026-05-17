Hradecký kraj posiluje terénní péči pro stárnoucí populaci, poptávka roste

V Královéhradeckém kraji stoupá zájem o terénní sociální služby pro seniory. Loni péči využilo přes 7700 lidí, meziročně o deset procent více. Ve srovnání s rokem 2018 se objem poskytované péče zvýšil o jednu třetinu, informovali ČTK zástupci hejtmanství. Vývoj souvisí především s demografickými změnami, v kraji s téměř 555.000 obyvateli v posledních letech každoročně přibývá více než 1500 lidí ve věku nad 80 let.
Terénní sociální služby jsou významnou součástí podpory seniorů, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhého člověka při každodenních činnostech. "Zvyšující se počet klientů ukazuje, že s postupujícím stárnutím populace význam terénních služeb dále poroste. Naší prioritou je posilovat jejich dostupnost v celém kraji, zejména v místech s aktuálně slabší nabídkou," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO). Velký význam při rozvoji terénních služeb mají podle vedení kraje také samosprávy, což přispívá ke zvyšování dostupnosti těchto služeb na venkově.
Terénní péče zahrnuje především pečovatelskou službu, osobní asistenci a terénní odlehčovací službu. Seniorům pomáhají například s běžnými činnostmi, jako je osobní hygiena, oblékání, příprava nebo dovoz jídla, úklid či nákupy. Terénní služby mohou pomoci i s doprovodem k lékaři, na úřady nebo třeba na procházku.
"Pečovatelská služba je v předem domluvených časech a jednotlivé návštěvy jsou zpravidla krátké, zaměřené na konkrétní potřebné úkony v domácnosti. Služby často do domácností seniorů dochází i několikrát za den. Pokud člověk potřebuje větší podporu, může využít osobní asistenci, která je pak poskytována po delší část dne," uvedla Hůlková.
Terénní odlehčovací služba je určena hlavně pro rodiny, které o svého blízkého pečují dlouhodobě. Umožňuje jim na určitou dobu péči předat. "Služby poskytované v domácnosti umožňují seniorům zůstat ve známém prostředí a zachovat si vlastní způsob života," dodal mluvčí kraje Dan Lechmann.
Stárnutí populace a růst počtu lidí s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí je podle zástupců kraje jednou z největších výzev. Kraj proto plánuje zvýšit do roku 2035 počet lůžek následné péče o 460. Lůžka by měla vzniknout úpravou kapacit i vybudováním nových. Zásadní ke zvládnutí situace bude podle vedení kraje také posílení terénních služeb, a to i v domácí či paliativní péči.
V kraji je v dotovaných pobytových zařízeních pro seniory přes 2800 lůžek, z nichž více než 1000 je v domovech se zvláštním režimem pečujících o klienty se stařeckými demencemi. Přehled poskytovatelů terénních i dalších sociálních služeb v Královéhradeckém kraji včetně kontaktů je na www.socialnisluzbykhk.cz.