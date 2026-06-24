Hradecký kraj převede péči o ohrožené děti pod organizaci Barevné domky Hajnice

Královéhradecký kraj převede zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) ze Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na příspěvkovou organizaci Barevné domky Hajnice. Změna má nastat od 1. ledna 2027, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Cílem je sladit vedení této agendy se sociálními věcmi, pod které péče o děti patří.
"Krajské zastupitelstvo 30. března dalo souhlas k převodu činností ZDVOP na příspěvkovou organizaci Barevné domky Hajnice. Tento týden zastupitelé schválili návrhy dodatků ke zřizovacím listinám obou dotčených příspěvkových organizací a související změny v soupisu nemovitého majetku svěřeného k hospodaření," uvedl Lechmann.
ZDVOP je krizovým zařízením, které poskytuje pomoc a ochranu ohroženým dětem. Zařízení jim nabízí bezpečné prostředí.
"Převod agendy je logickým krokem. ZDVOP je úzce navázané na sociálně-právní ochranu dětí a na práci sociálních pracovníků. Proto dává smysl, aby byla tato činnost organizačně začleněna tam, kde je pro ni odborné zázemí," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO).
Zařízení poskytuje pomoc na přechodnou dobu, zpravidla nepřesahující šest měsíců, a to na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí.
ZDVOP funguje v Nemojově u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku v areálu bývalé dětské ozdravovny. Současné zázemí podle kraje přestává vyhovovat požadavkům péče o děti. Cílem vedení kraje je, aby se klienti mohli přestěhovat do prostředí podobajícího se běžné domácnosti. Proto kraj plánuje pořídit byty, které tomu přizpůsobí.
Činnost zařízení v současnosti zajišťuje krajská příspěvková organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Protože hlavní část její činnosti tvoří zdravotní služby, spadá organizace do gesce zdravotnictví. Agenda sociálně-právní ochrany dětí ale náleží do působnosti odboru sociálních věcí.