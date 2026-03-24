Hradecký kraj rozdělí mezi mediky, kteří budou v regionu pracovat, 6,5 mil.Kč

Studenti vybraných oborů posledních ročníků lékařských fakult, kteří se rozhodnou po dokončení studií působit v některém zdravotnickém zařízení na území Královéhradeckého kraje, mohou získat stipendium až do výše 150.000 korun. Krajský zdravotnický nadační fond má na letošek připraveno na podporu mediků 6,5 milionu korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Zájemci o stipendium musí své žádosti podat do 6. května.
"Nedostatek lékařů je celorepublikový problém, zejména v některých oborech. Krajský stipendijní program má pomoci získat do nemocnic našeho regionu mladé lékaře v odbornostech, které aktuálně potřebujeme. Vedle toho pracujeme i na dalších benefitech, aby naše nemocnice byly atraktivními zaměstnavateli pro absolventy lékařských fakult," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat čtyři roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
"Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, který stipendijní program vyhlašuje, letos plánuje rozdělit mezi studenty lékařských fakult 6,5 milionu korun. Výše stipendia se odvíjí podle potřebnosti oboru, nejvýše může jeden žadatel obdržet 150.000 korun," uvedl Lechmann. Více informací o programu je na webu www.khk.cz v sekci Zdravotnictví.
Královéhradecký kraj vyplácí stipendia budoucím lékařkám a lékařům od roku 2016. Za tu dobu se jich podařilo získat pro zdravotnická zařízení v kraji více než 200. Například v akademickém roce 2024/2025 podporu získalo 31 mediků.