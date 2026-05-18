Hradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř čtyři miliony korun

Královéhradecký kraj má pro letošek na podporu vesnických prodejen v programu Obchůdek 2021+ připraveno 3,8 milionu korun. Žádosti lze podávat od 15. června do 29. června, informovali zástupci hejtmanství. Připojení k programu, který vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu, schválili nedávno krajští zastupitelé.
"Vesnické prodejny jsou pro mnoho obyvatel obcí velmi důležité, a proto jsem rád, že tento projekt pokračuje a Královéhradecký kraj se do něj opět zapojil a přispěje tak k udržení provozu těchto malých prodejen," uvedl náměstek hejtmana Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Podle pravidel programu mohou o dotaci ve výši až 70.000 korun žádat provozovatelé obchodů v malých obcích, ve kterých funguje jediná provozovna. "Celkem bude na podporu v Královéhradeckém kraji připraveno 3,8 milionu korun," uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Provozovatelé obchodů mohou požádat o podporu například na zaměstnance prodejny, pronájem prodejny či skladu nebo na náklady na provoz a údržbu prodejny. Novinkou pro letošní rok je, že žadatelé budou muset podepisovat smlouvy elektronicky. Návod ke zřízení elektronického podpisu je možné najít na odkazu https://dotace.khk.cz/news/2.
Z loňských statistik krajského úřadu vyplynulo, že největší podíl žadatelů o dotaci představují obchodní družstva a hned za nimi se drží podnikající fyzické osoby. Kraj v roce 2025 mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s jedinou prodejnou rozdělil z programu Obchůdek 2021+ celkovou částku 2,94 milionu korun.