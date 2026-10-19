Hradecký kraj schválil strategii sociálních služeb do roku 2037

Autor: ČTK
  14:49aktualizováno  16:29
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Královéhradecký kraj má strategii sociálních služeb na období let 2027 až 2037. Vymezuje šest hlavních oblastí, na které je nutné se zaměřit. Například ve službách pro seniory kraj počítá s dalším rozvojem terénních sociálních služeb. Strategii dnes schválili krajští zastupitelé. Královéhradecký kraj patří k demograficky nejstarším regionům v ČR.

"Statistické údaje týkající se stárnutí populace jsou alarmující, proto celá strategie popisuje základní směřování v šesti oblastech tak, aby bylo možné pro obyvatele kraje zajistit dostupnou, kvalitní a udržitelnou sociální péči," řekla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO).

Řešení této situace si podle ní vyžádá spolupráci všech aktérů v sociálních službách v regionu, počínaje krajem a konče organizacemi, které služby poskytují.

Strategii kraj zpracoval na základě usnesení rady kraje z dubna 2025 a při zpracování dokumentu využil analytické podklady i podněty zástupců sociálních služeb, obcí, zdravotnických a školských zařízení, pacientských organizací či občanů. Dokument také prošel připomínkovým řízením a veřejným projednáním, uvedlo hejtmanství.

Strategie například v kapitole péče o seniory počítá s rozvojem paliativní péče či zavedením koordinace sociálně-zdravotní péče na krajské i obecní úrovni. Co se týče péče o zdravotně postižené, pak navrhuje podporu rozvoje ambulantních služeb, dokončení transformace či rozšíření specializovaných kapacit pro lidi s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči.

V kapitole rozvoje služeb pro duševně nemocné dokument plánuje rozvoj terénních týmů s důrazem na setrvání lidí v jejich přirozeném prostředí.

"Nezbytné bude také rozšíření lůžkových kapacit pobytových služeb. V oblasti služeb zaměřených na podporu rodiny a prevenci sociálního vyloučení dětí a mládeže strategie klade za cíl posílení dostupnosti multidisciplinárních týmů zaměřených na duševní zdraví dětí a mládeže, zvýšení mobility terénních forem práce," uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Pro osoby v krizi či bez přístřeší strategie navrhuje rozšíření dostupnosti nocleháren a azylových domů.

Dokument také doporučuje usilovat o větší zapojení obcí do financování systému sociálních služeb a o snížení rozdílů mezi jednotlivými obcemi či usilovat o zlepšení podmínek pracovníků sociálních služeb.

Podle údajů uvedených v dokumentu zaujímá Královéhradecký kraj první místo mezi regiony ČR v podílu obyvatel ve věku 65 a více let i ve věku 80 a více let. "Podle demografické projekce bude v dalších letech klesat počet obyvatel kraje v produktivním věku, naopak skupina lidí starších 65 let bude výrazně růst," uvedl Lechmann.

Zatímco v roce 2025 v kraji žilo zhruba 126.000 seniorů, do roku 2037 se jejich počet zvýší téměř na 140.000 a v roce 2050 jich má být téměř 160.000. V polovině století tak bude do této věkové kategorie spadat téměř každý třetí obyvatel kraje, uvedl kraj.

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