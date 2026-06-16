Hradecký kraj vyšle na olympiádu dětí a mládeže přes 240 sportovců

Královéhradecký kraj vyšle na 23. ročník Olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM), která se uskuteční od 21. do 26. června v Praze, 243 mladých sportovců. Výpravu povede olympionik ve snowboardingu a rodák ze Špindlerova Mlýna Jakub Hroneš, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. O medaile budou bojovat v 21 disciplínách.
"Na přípravě a nominaci sportovců jsme spolupracovali s příslušnými krajskými sportovními svazy, do Prahy vyšleme 243 mladých sportovců s 54 trenéry a třemi vedoucími výpravy," uvedla náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jana Berkovcová (ANO).
Krajská výprava vyrazí do Prahy v neděli 21. června z Hradce Králové. Slavnostní zahájení olympiády se uskuteční od 17:30 na stadionu v Edenu. ODM je největší republikovou soutěží krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003.
Královéhradecký kraj budou reprezentovat chlapci a dívky ve věku 12 až 16 let v 21 sportech, například v atletice, badmintonu, basketbalu, cyklistice, florbalu a fotbalu nebo karate, plavání či sportovní gymnastice.
Na poslední letní Olympiádě dětí a mládeže, která se konala v roce 2024 v Jihočeském kraji, získala výprava Královéhradeckého kraje 40 medailí. Dosud největšího úspěchu dosáhli krajští sportovci na zimní ODM 2023 ve Špindlerově Mlýně, kde vybojovali první místo v hodnocení krajů a zlatou medaili.