Hradecký kraj zahájil kampaň proti nástrahám internetu a kyberšikaně dětí

Královéhradecký kraj spustil kampaň nazvanou Než klikneš, která upozorňuje na nebezpečí v on-line prostředí a kyberšikanu dětí. ČTK to dnes sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kampaň vznikla ve spolupráci kraje, policie, ministerstva vnitra a odborníků na prevenci a kybernetickou bezpečnost. Jejím cílem je zvýšit povědomí o rizicích digitálního prostředí a pomoci rodinám předcházet situacím, které mohou mít vážné následky.
"Kampaň se zaměřuje především na rodiče, kterým chce pomoci lépe porozumět digitálnímu světu jejich dětí a naučit je rozpoznávat rizika spojená s používáním internetu, sociálních sítí nebo komunikačních aplikací," uvedl Lechmann.
Královéhradecký kraj je podle něj první v Česku, který takovou kampaň vytvořil. "Na online rizika ale upozorňují v Česku i jiné kampaně s podobnou tématikou," uvedl Lechmann.
Kampaň reaguje na rostoucí počet případů kyberšikany, vydírání, zneužívání osobních údajů nebo nevhodného sdílení fotografií. Mnohé z těchto situací se podle zástupců kraje stávají před očima dospělých, kteří ale často netuší, čemu jejich děti na internetu čelí.
"Každý den se děti v online světě dostávají do situací, které mohou být nebezpečné a často o nich dospělí vůbec nevědí. Právě proto Královéhradecký kraj vytvořil kampaň Než klikneš, která nabízí srozumitelné informace, skutečné příběhy i praktické rady, jak chránit děti i sebe v kyberprostoru," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO).
Základem kampaně je putovní výstava, která se postupně objeví ve městech a obcích v kraji. "Návštěvníci se prostřednictvím příběhů inspirovaných skutečnými případy seznamují s nejčastějšími hrozbami online světa. Jednotlivé příběhy vychází z reálných zkušeností odborníků projektu E-Bezpečí," uvedl Lechmann.
Kampaň Než klikneš byla spuštěna na začátku května a dosud byla k vidění v Hradci Králové, Hořicích na Jičínsku, Rychnově nad Kněžnou a Novém Městě nad Metují na Náchodsku. "Do konce měsíce června bude putovní výstava a kampaň k vidění v Dobrušce, v Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem. Od 26. června do 10. července bude v Obchodním centru Aupark v Hradci Králové a později na podzim v dalších městech v kraji," sdělil ČTK Lechmann.
Součástí kampaně je také interaktivní divadlo a navazující besedy, během nichž budou odborníci diskutovat s rodiči, pedagogy i dětmi o bezpečném chování na internetu. Součástí projektu je web www.nezkliknes.cz, kde lze nalézt vysvětlení nejčastějších rizik, praktické rady pro rodiče, konkrétní postupy řešení problémových situací i kontakty na odbornou pomoc.