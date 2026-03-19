Hradecký kraj zahájil v náchodské nemocnici tři stavby celkem za 72 milionů Kč

V areálu Oblastní nemocnice Náchod (ONN) dnes Královéhradecký kraj zahájil tři stavby za celkových téměř 72 milionů korun včetně DPH. Jedná se o výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby, ředírnu cytostatik a venkovní léčebnou zahradu. Novinářům dnes projekty představili zástupci kraje a nemocnice. Základna by měla stát 46,5 milionu korun, zahrada 14,3 milionu a ředírna 10,7 milionu korun. Letos chce kraj zahájit také druhou etapu modernizace nemocnice za více než 1,5 miliardy korun.
"Kraj v náchodské nemocnici dlouhodobě systematicky investuje, od výstavby nových pavilonů až například po parkovací dům. Nová stanice záchranářů významně přispěje ke zlepšení dostupnosti přednemocniční péče na Náchodsku a okolí," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO)
Výjezdové stanoviště záchranky bude dvoupodlažní budova, která umožní nepřetržitý provoz. "Součástí objektu budou jak garáže pro výjezdová vozidla, tak zázemí pro personál, které odpovídá nárokům nepřetržitého provozu," sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO). Stavba základny má být dokončena v polovině příštího roku. S financováním pomůže dotace z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP2), která uhradí až 85 procent nákladů, zbytek půjde z krajského rozpočtu.
Léčebná zahrada má být hotová do konce letošního roku. Projekt získal podporu z IROP2. Zahrada vzniká v dolním areálu mezi nedávno dokončenými pavilony J a K. "Cílem je vybudovat zahradu, která pacientům rozšíří možnosti rekonvalescence a rehabilitace a nabídne různé prvky pro aktivní cvičení," uvedl ředitel ONN Jan Mach.
Od února stavbaři v budově G v dolním areálu úpravují prostor pro ředírnu cytostatik, tedy léků používaných k léčbě nádorových onemocnění. Stavební práce zahrnují také úpravy konstrukcí a kompletní obnovu vnitřních povrchů. "Z původních archivů a skladů vznikne moderní pracoviště pro přípravu cytostatik. Hotovo by mělo být na přelomu léta a podzimu," sdělil krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Základnu záchranky a ředírnu cytostatik vybuduje společnost STYLBAU. Zahradu vybuduje firma Stako.
Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. V základních oborech zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli a ve specializovaných oborech až pro 250.000 lidí.
V roce 2020 kraj dokončil první etapu modernizace náchodské nemocnice za 1,4 miliardy korun bez daně. Otevřel dva nové pavilony J a K. V druhé etapě v dolním areálu vznikne nový pavilon D na místě pavilonů D a E. Vznikne také centrální zastřešená hala s hlavním vstupem přes pavilon ambulance a neurologie. Kraj zajistí i stavební úpravy v přilehlých pavilonech A, B a C. Cílem modernizace je přestěhování veškerých oddělení a provozů z horního areálu nemocnice do dolního. Díky tomu bude zdravotnická péče centralizovaná.