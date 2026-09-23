Hradecký krajský soud bude opět řešit případ závěti po továrníkovi Řípovi

Krajský soud v Hradci Králové se dnes bude znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací Vrchní soud v Praze původní odsuzující rozsudek krajského soudu loni zrušil. Loni v dubnu krajský soud vdově Aleně Řípové uložil pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Dvě svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil. Řípa, který zemřel v březnu 2021, byl vlastníkem jaroměřské skupiny Karsit.
Žaloba viní Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na podvodu podílely. Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání u prvoinstančního soudu odmítly. Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.
Z výpovědí Řípové a dalších členů rodiny před krajským soudem vyplynulo, že vztahy mezi nimi nebyly zdaleka harmonické. Kolem dědictví se vedla řada civilních soudních sporů. Na jedné straně stáli David a Roman Řípovi, synové Františka Řípy z prvního manželství. Na straně druhé byly Davidova nevlastní sestra Kamila Kaiserová a její matka Alena Řípová, která skupinu s Františkem Řípou od 90. let minulého století vybudovala.
Letos v červnu pozůstalí a dědicové po Řípovi oznámili, že ukončili vzájemné spory, uzavřeli dohodu o vypořádání pozůstalosti a dohodli se na ukončení soudních sporů. V srpnu Kamila Kaiserová jako majitelka Karsit Group prodala stěžejní část skupiny, a to výrobu autodílů ve firmě Karsit s.r.o., konkurenční společnosti Hauk z Police nad Metují na Náchodsku. Transakci následně bez podmínek povolil antimonopolní úřad.