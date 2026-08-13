Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích v kraji

Horší kvalitu vody v Královéhradeckém kraji mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, Kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Lidé po koupání v těchto nádržích by se měli na místě osprchovat čistou vodou, vyplynulo z dnes zveřejněných informací na webu Krajské hygienické stanice. Na všech umělých koupalištích v kraji je voda ke koupání vyhovující.
"V tomto týdnu máme k dispozici ještě výsledky odběrů z koupaliště Sobotka, Heřmánkovice - Koupálo Janovičky, Teplice nad Metují a Rychnov nad Kněžnou - Včelné, kde je voda vhodná ke koupání bez omezení," sdělila mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí.
Kvůli nevhodné vodě již dříve ukončil koupací sezonu Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od poloviny června na vlastní nebezpečí. Kemp Stříbrný rybník je v provozu bez omezení.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají v souvislosti s koupáním zdravotní potíže, kvůli kterým museli vyhledat lékaře, měli by hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.