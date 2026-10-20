Hřbitovy v Hradci Králové o Dušičkách rozšíří otevírací dobu, MHD posílí

Město Hradec Králové prodlouží v době Dušiček od 26. října do 3. listopadu otevírací dobu na městských hřbitovech o tři hodiny do 20:00. Současně Dopravní podnik města Hradce Králové posílí dopravu na hřbitov v Kuklenách. Městská policie bude mít na hřbitovech a v jejich okolí zvýšený dohled, uvedla dnes radnice.
Obvyklá otevírací doba hradeckých hřbitovů je od 1. října do konce března od 08:00 do 17:00, o dušičkových dnech budou hřbitovy zavírat ve 20:00. Prodlouženou otevírací dobu bude mít také kancelář správy městských hřbitovů na kuklenském hřbitově. Od 26. října do 2. listopadu bude mít otevřeno každý pracovní den, běžnou otevírací dobu má v pondělí a ve středu.
"Chceme návštěvníkům v období Dušiček co nejvíce usnadnit péči o hroby, proto prodlužujeme otevírací dobu, doplňujeme nářadí a podle možností pomůžeme také s přepravou těžších věcí nebo s orientací v areálech," uvedl ředitel technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.
Správci hřbitovů také budou návštěvníkům pomáhat s orientací v areálech. Na hřbitovech v Kuklenách, na Pouchově a na Lesním hřbitově technické služby navíc přistaví mobilní toalety. Posílí také frekvenci vývozu kontejnerů. Dopravní podnik na lince číslo 3 do Kuklen nasadí o víkendu 31. října a 1. listopadu kloubová vozidla.
Strážníci budou na hřbitovech a v jejich okolí držet posílené hlídky. Zaměří se na bezpečnost návštěvníků, správné parkování, plynulost dopravy a dodržování hřbitovního řádu. "Návštěvníky zároveň upozorňujeme, aby si dávali pozor na své osobní věci a nenechávali cennosti ve vozidlech na viditelných místech," uvedl ředitel strážníků Martin Žďárský.