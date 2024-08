V Safari Parku se narodil hroch, na pozorování mláděte je nejlepší podvečer

Samice se o potomka stará, mládě pije a prospívá. Nejlepší čas na pozorování hrochů je pozdě odpoledne, kdy hroši opouštějí pohodlí a bezpečí vody a vydávají se na pastvu.

Hroší kůže je totiž sice velmi silná, avšak citlivá. V letním slunci by se začala vysoušet, pálit a praskat. Proto jsou hroši aktivní hlavně až k večeru a v noci.

Návštěvníci mohou do Safari Parku do 18 hodin, a to až do konce hlavní sezony, kterou letos plánují do 6. října. K podvečernímu pozorování hrochů je teď ideální příležitost. Hroši se do zimoviště přesunou za několik týdnů v závislosti na poklesu teplot.

Jezero hrochů je jednou z největších expozic tohoto druhu zvířat v Evropě. K jezeru napájenému vodami potoka Netřeby přiléhá i rozlehlá pastvina, na které vedle hrochů žijí i různé druhy typických afrických kopytníků nebo ptáků.

Zoo ve Dvoře je v posledních letech jedinou českou zahradou, která hrochy odchovává. V evropském kontextu je chov hrochů s ohledem na jeho náročnost stále vzácnější. Situace hrochů v přírodě se ovšem nelepší.