Městu na výsadbu přispěla Nadace ČEZ 150 tisíci korun. Loni město investovalo 22 milionů korun do rekonstrukce silnice a chodníků v Palackého a Nerudově ulici, měnil se tu i vodovod a dešťová kanalizace.
Výsadbu už posoudil odborník na arboristiku, při výběru druhů a umístění stromů se dbalo na místní podmínky a charakter zástavby. Sázet bude odborná firma s dlouholetou praxí v oblasti městské zeleně. Následnou péči o vysazené stromy zajistí firma nebo místní technické služby.
„Výsadba stromů je důležitým krokem ke zlepšení kvality života ve městě. Věříme, že nová zeleň přinese obyvatelům nejen estetický přínos, ale i lepší mikroklima a zdravější prostředí,“ říká Vojtěch Gerhardt z odboru tajemníka zdejší radnice, který oceňuje počin nadace.
Cílem projektu Výsadba stromů v Hronově je zvýšit ekologickou a estetickou hodnotu veřejného prostoru. Zaměřuje se na obnovu městské zeleně v lokalitě s vyšší dopravní zátěží a intenzivním pohybem obyvatel.
V Královéhradeckém kraji podpořila nadace v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. Letos dostalo grant 5 žadatelů a částka činí téměř 650 tisíc. Zájem o grant je stále veliký. Obce, neziskové organizace či spolky mohou získat až 150 tisíc korun na výsadbu zeleně.
Žadatelé cílí hlavně na výsadby alejí a stromořadí, ale přibývají i další nápady. Obce například obnovují bývalé sady nebo zakládají nové, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.