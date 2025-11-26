V Hronově vysadí na čtyřicet jeřábů, pomohou ochlazovat opravenou ulici

  12:39
Frekventovaná Palackého ulice v Hronově na Náchodsku dostane 39 mladých stromků, jeřábů. V ulici, která vede od divadla k zimnímu stadionu, zatím chybí vzrostlá zeleň, která pomáhá k ochlazování prostředí v letních měsících.

Výsadba zeleně v Hronově | foto: Skupina ČEZ pro východní Čechy

Městu na výsadbu přispěla Nadace ČEZ 150 tisíci korun. Loni město investovalo 22 milionů korun do rekonstrukce silnice a chodníků v Palackého a Nerudově ulici, měnil se tu i vodovod a dešťová kanalizace.

Výsadbu už posoudil odborník na arboristiku, při výběru druhů a umístění stromů se dbalo na místní podmínky a charakter zástavby. Sázet bude odborná firma s dlouholetou praxí v oblasti městské zeleně. Následnou péči o vysazené stromy zajistí firma nebo místní technické služby.

„Výsadba stromů je důležitým krokem ke zlepšení kvality života ve městě. Věříme, že nová zeleň přinese obyvatelům nejen estetický přínos, ale i lepší mikroklima a zdravější prostředí,“ říká Vojtěch Gerhardt z odboru tajemníka zdejší radnice, který oceňuje počin nadace.

Cílem projektu Výsadba stromů v Hronově je zvýšit ekologickou a estetickou hodnotu veřejného prostoru. Zaměřuje se na obnovu městské zeleně v lokalitě s vyšší dopravní zátěží a intenzivním pohybem obyvatel.

V Královéhradeckém kraji podpořila nadace v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. Letos dostalo grant 5 žadatelů a částka činí téměř 650 tisíc. Zájem o grant je stále veliký. Obce, neziskové organizace či spolky mohou získat až 150 tisíc korun na výsadbu zeleně.

Žadatelé cílí hlavně na výsadby alejí a stromořadí, ale přibývají i další nápady. Obce například obnovují bývalé sady nebo zakládají nové, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

