Hvězdárny v hradeckém kraji ukážou ve středu zatmění Slunce, některé i Perseidy

Částečné zatmění Slunce bude možné 12. srpna pozorovat s odborným výkladem na několika místech v Královéhradeckém kraji. Program začne většinou v podvečer, zjistila ČTK na webech hvězdáren. Například astronomové z hvězdárny v Úpici na Trutnovsku plánují pozorování pro veřejnost na třech místech.
Program na úpické hvězdárně začne příští týden ve středu v 19:00. V případě jasného počasí bude možné také pozorování noční oblohy a meteorického roje Perseidy.
Dalším místem k pozorování částečného zatmění Slunce bude Josefov v Jaroměři na Náchodsku. "V tomto druhém úpickými astronomy obsazeném místě bude v 16:30 v základní škole přednáška nazvaná Hravá věda a pak, kolem 18:45, se zájemci o zatmění přesunou společně s úpickými astronomy na místo ve směru na Rasošky, kde bude pozorování zatmění Slunce," uvedli na webu úpičtí hvězdáři.
Třetím pozorovacím místem bude dělostřelecká tvrz Dobrošov na Náchodsku, kde bude od 17:30 přednáška pracovníka úpické hvězdárny Jana Klimeše na téma světelné znečištění. Následovat bude pozorování zatmění Slunce. Za předpokladu jasné oblohy je na programu také pozorování Perseid.
"Samotné částečné zatmění Slunce začíná na uvedených třech pozorovacích místech zhruba v 19:19 a maximum úkazu nastává kolem 21:11, přičemž v okamžiku maxima úkazu bude již Slunce při pohledu z České republiky na úrovni ideálního obzoru a pozorovatelnost úkazu tedy kolem 21:11 reálně skončí i na místech s dobrým výhledem k západu," dodali úpičtí astronomové.
Hvězdárna v Úpici patří mezi nejmenší v Česku, ale svým zaměřením je jednou z nejpestřejších svého druhu. Popularizuje astronomii a specializuje se na kulturně-osvětovou a vzdělávací činnost přírodovědného charakteru pro veřejnost. Jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Program připravila také jičínská hvězdárna a pozorování bude možné za jasné oblohy na hvězdárně v Hradci Králové. Hvězdárna v Jičíně se otevře pro pozorování zatmění Slunce v 18:30 a program potrvá do 20:30. Pozorování Perseid na programu není, na tento astronomický jev se mohou zájemci přijít podívat v sobotu 15. srpna, uvedli zástupci jičínské hvězdárny.