Hygienici potvrdili dobrou vodu na většině koupališť v Královéhradeckém kraji

Kvalita vody ke koupání ve většině kontrolovaných koupališť v přírodě a vodních oblastech v Královéhradeckém kraji je vyhovující. Zhoršené vlastnosti má třeba Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, i tam se lze ale koupat bez obav. Informovala o tom dnes na webu Krajská hygienická stanice (KHS) Královéhradeckého kraje.
Podle dnes zveřejněných výsledků rozboru vzorků odebraných v pondělí má vodu ke koupání v pořádku přehrada Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku, dále koupaliště v přírodě Dachova u Hořic na Jičínsku a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Ve všech těchto nádržích je podle hradecké KHS voda vhodná ke koupání.
"V Oborském rybníku v Jinolicích je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, a to vzhledem ke zvýšené koncentraci chlorofylu-a a snížené průhlednosti vody pod jeden metr. Na přírodním koupališti Trutnov-Dolce je voda také s mírně zhoršenými vlastnostmi, proto se po koupání doporučuje osprchovat," uvedla dnes mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.
Minulý týden hygienici informovali o kvalitě vody z koupališť Písák v Týništi nad Orlicí, Včelné u Rychnova nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. I tam voda vyhovovala. Vzorky odebrali 15. června. V kraji minulý týden ukončil koupací sezonu kvůli nevhodné vodě Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové, kemp je nadále v provozu.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.