Hygienici v hradeckém kraji kontrolují letní tábory a jídelny,uložili dvě sankce

Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali v červenci 87 letních dětských táborů a tři samostatná stravovací zařízení využívaná táborníky. V současné sezoně zatím uložili dvě sankce v celkové výši 10.000 korun. ČTK o tom informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Zaznamenali také jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží.
Při kontrolách hygienici v kraji zjistili nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve dvou případech v zásobování pitnou vodou.
"Vydali jsme proto opatření spočívající v omezení používání vody jako pitné do doby odstranění nedostatků. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny," uvedla Krejčí.
Při kontrolách se hygienici zaměřují i na pestrost jídelníčků a vzdělávají organizátory v zásadách správné výživy. "V kontrolách budeme pokračovat i v srpnu," dodala Krejčí.
Hygienici mají v Královéhradeckém kraji nahlášeno 251 letních dětských táborů o 321 bězích s celkovou účastí téměř 17.000 dětí.
Loni hygienici v kraji při prázdninových kontrolách letních dětských táborů udělili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun. V minulé sezoně nezaznamenali žádnou mimořádnou situaci kvůli počasí, například evakuaci tábora, ale zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Žádný z táborů nemuseli předčasně zrušit.