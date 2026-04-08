Hygienici v hradeckém kraji letos zaznamenali dva případy žloutenky typu A

V Královéhradeckém kraji se od začátku roku nakazili žloutenkou typu A dva lidé. Oba případy jsou z ledna. Ve srovnání s některými jinými regiony v ČR je v kraji situace příznivá, sdělila dnes ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Loni od začátku roku do konce dubna hygienici v kraji zaznamenali dva případy. Za celý rok 2025 onemocnělo v kraji žloutenkou typu A 43 lidí, o rok dříve 11.
"V Královéhradeckém kraji je již situace v letošním roce stabilní a oproti některým jiným krajům s lokálními ohnisky žloutenky typu A vcelku velmi příznivá. Zásadní roli sehrálo i v našem kraji včasné zajištění mimořádného očkovaní osob v kontaktu s nemocným. Jeho cílem je kromě zabránění rozvoje onemocnění u lidí v přímém kontaktu i snížení počtu vnímavých jedinců schopných dalšího přenosu v populaci," uvedla Krejčí.
V uplynulém roce hygienici v Královéhradeckém kraji zaznamenali nejvíce případů hepatitidy typu A v září, a to 12, v říjnu devět, v červenci šest a po pěti v srpnu a listopadu. Po dvou bylo v červnu a prosinci, po jednom v únoru a dubnu a v lednu, březnu a květnu nebyl žádný.
K nejzasaženějším místům v ČR patří Praha s Brnem. Pražští hygienici evidují od začátku roku 226 nakažených lidí. V Jihomoravském kraji od počátku roku zaznamenali 275 případů, nejvíce právě v Brně.
Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážný průběh onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry.
Hepatitida A se přenáší stolicí nemocného nebo infikovaného člověka a k nakažení stačí velmi malé množství virových částeček. Člověk se může nakazit například ze špatně umytých rukou po použití toalety.