Hygienici v hradeckém kraji zaznamenali nárůst počtu respiračních nemocí

Nemocných s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v Královéhradeckém kraji po několika týdnech přibylo. V uplynulém týdnu jich bylo 1310 v přepočtu na 100.000 obyvatel, v mezitýdenním srovnání tak byla nemocnost o 3,2 procenta vyšší. Nejvíce nemocných bylo v okrese Hradec Králové, a to 1432 v přepočtu na 100.000 obyvatel. Naopak nejméně, 976, jich lékaři zaznamenali na Náchodsku, vyplynulo z dnešních informací Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.
"Nemáme hlášený žádný nový případ onemocnění chřipkou se závažným průběhem," řekla dnes ČTK mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí. V kraji v současné sezoně zaznamenali 26 případů klinicky závažného onemocnění chřipkou, z toho 13 lidí v souvislosti s chřipkou zemřelo. Epidemie chřipky v kraji pominula.
"V kontextu vývoje v celé letošní sezoně jsou aktuální data standardní a nejedná se již o epidemický výskyt. I přes mírné výkyvy v celkové nemocnosti se situace sice pomalu, ale přesto postupně uklidňuje," sdělila ČTK Krejčí.
Nejvíce nemocných bylo v uplynulém týdnu nadále mezi dětmi do pěti let a nejméně mezi seniory. Nejvíce nemocných přibylo ve věkové skupině šest až 14 let.