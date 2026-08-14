Hygienici v hradeckém kraji zkontrolovali 121 táborů, uložili čtyři sankce

Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali 121 letních dětských táborů a pět samostatných stravovacích zařízení využívaných táborníky. Uložili čtyři sankce v celkové výši 14.000 korun, informovala dnes ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Dosud zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží.
"Při kontrolách táborů byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve dvou případech při zásobování pitnou vodou. Vydali jsme proto opatření spočívající v omezení používání vody jako pitné do doby odstranění nedostatků," uvedla Krejčí.
Závady hygienici odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde se jednalo o nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. "Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny," sdělila Krejčí. Při kontrolách se hygienici zaměřují i na pestrost jídelníčků a vzdělávají organizátory v zásadách správné výživy.
Hygienici mají v Královéhradeckém kraji nahlášeno 256 letních dětských táborů o 325 bězích s celkovou účastí 17.000 dětí. "V kontrolách budeme pokračovat i během druhé poloviny srpna," dodala mluvčí krajských hygieniků.
Loni hygienici v kraji při prázdninových kontrolách letních dětských táborů uložili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun. V minulé sezoně nezaznamenali žádnou mimořádnou situaci kvůli počasí, například evakuaci tábora, ale registrovali jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Žádný z táborů nemuseli předčasně zrušit.