Hygienici v hradeckém kraji zkontrolovali 132 táborů a uložili čtyři pokuty

Hygienici v Královéhradeckém kraji o letních prázdninách zkontrolovali 132 dětských táborů a pět samostatných stravovacích zařízení využívaných táborníky. Uložili čtyři pokuty v celkové výši 14.000 korun. Zjištěná pochybení nebyla takového charakteru, aby bylo nutné některý z táborů uzavřít. ČTK to dnes sdělila mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí. V sezoně hygienici nezaznamenali žádnou mimořádnou situaci kvůli počasí, například evakuaci tábora, ale evidují jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží.
"I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně," uvedla mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.
Při kontrolách hygienici v kraji zjistili nedostatky v zajištění podmínek pro konání jiné podobné akce, ve stravování a ve dvou případech v zásobování pitnou vodou. "Vydali jsme proto opatření spočívající v omezení používání vody jako pitné do doby odstranění nedostatků," uvedla Krejčí.
Závady při kontrolách letních táborů v Královéhradeckém kraji hygienici odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, která nedodržela teplotní řetězec při výrobě jídla. "Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny," uvedla Krejčí.
V Královéhradeckém kraji měli hygienici na letošní červenec a srpen nahlášených 257 letních dětských rekreací, 327 běhů s celkovou účastí přes 17.000 dětí.
Loni měli nahlášených 256 letních dětských rekreací, 314 běhů, s účastí 17.134 dětí. V červenci a srpnu 2025 hygienici v kraji zkontrolovali 122 letních táborů a pět samostatných zařízení pro stravování účastníků tábora. Tehdy uložili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun.