Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali 34 táborů, uložili jednu pokutu

Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku letních prázdnin zkontrolovali 34 dětských táborů a dvě samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků tábora. Dosud uložili jednu sankci ve výši 5000 korun. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Zaznamenali také jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží.
"Při jedné z kontrol táborů byly zjištěny nedostatky v oblasti zásobování pitnou vodou, zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků a ve stravování. Vydali jsme proto opatření spočívající v omezení používání vody jako pitné do doby odstranění nedostatků," sdělila Krejčí.
Závady hygienici odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb. Tam šlo o nedostatky při přípravě jídel, skladování potravin a nedodržení provozní hygieny.
Hygienici mají v Královéhradeckém kraji nahlášeno 216 letních dětských táborů o 286 bězích s celkovou účastí přes 15.000 dětí. Kontroly budou pokračovat celé letní prázdniny.
Loni hygienici v kraji při prázdninových kontrolách letních dětských táborů udělili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun. V minulé sezoně nezaznamenali žádnou mimořádnou situaci kvůli počasí, například evakuaci tábora, ale zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Žádný z táborů nemuseli předčasně zrušit.