„Ředitelství silnic a dálnic dokončilo první etapu opravy ulice Polská. Dopoledne proběhlo finální zaasfaltování, v rámci krátké uzavírky byla provedena pružná zálivka mezi novou a starou vozovkou, a nyní už je plnohodnotně obnoven obousměrný provoz. Děkuji všem za trpělivost a skvěle odvedenou práci na stavbě,“ uvedl na sociálních sítích starosta Jan Birke (SOCDEM, Jan Birke pro Náchod).

Řidiči se musí obrnit trpělivostí, čekání před okružními křižovatkami zabere někdy až desítky minut.

Opravy na silnici I/33 se týkají jízdního pruhu na Polsko a celé okružní křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše a jsou rozděleny do sedmi etap. Ta nejrozsáhlejší se týká úseku 850 metrů od kruhového objezdu u Kauflandu po Slánský most u hraničního přechodu, pracuje se na ní od pondělí 31. března do 20. dubna. Provoz tam bude možný obousměrně ve zbývajících pruzích.

Silničáři počítají od 12. do 25. května i s opravami dvousetmetrového úseku na I/14 v Kostelecké ulici u základní školy na Plhově.

Do konce května bude hotovo přes dva kilometry poškozených vozovek na osmi úsecích silnic. Přes Náchod totiž denně projede na 30 tisíc aut, obchvat bude dokončen v roce 2028.