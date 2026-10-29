Infocentrum v Peci pod Sněžkou se přesune do budovy pošty, roubenku čeká oprava

Informační centrum Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku se přestěhuje do budovy pošty. Roubenku, kde infocentrum ukončí provoz k 31. prosinci, čeká přestavba. Vznikne v ní návštěvnické centrum s novou expozicí věnovanou budnímu hospodaření v Krkonoších. ČTK o to dnes informovali zástupci správy parku. Stávající objekt infocentra patří mezi poslední roubené chalupy v centru Pece, projekt opravy proto počítá se zachováním co největšího množství historických prvků.
"Informační služby budou návštěvníkům nově k dispozici v objektu pošty v Peci pod Sněžkou čp. 197. Tam budou návštěvníci moci i nadále získávat informace o Krkonošském národním parku, možnostech výletů a pravidlech pohybu v chráněném území," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
"Přesun informačního centra je nezbytným krokem k tomu, abychom mohli začít s obnovou stávajícího objektu. Naším cílem je zachovat tuto tradiční krkonošskou roubenou stavbu a současně jí dát novou funkci. Vznikne zde moderní expozice, která návštěvníkům přiblíží historii horských luk a tradiční způsob života v Krkonoších," uvedl ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.
V opraveném objektu bude expozice zaměřená na tradiční budní hospodaření, které po staletí utvářelo podobu krkonošských luk i život místních obyvatel. Návštěvníci se seznámí s historií horského zemědělství, sezonního využívání luk a pastvin i s proměnami vztahu člověka a přírody v Krkonoších. Nové návštěvnické centrum nabídne také interaktivní vzdělávací prvky.
Přestavba roubeného domu je součástí projektu Oživení příběhu lesa a luk – Harrachov a Pec pod Sněžkou, který je podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce v dotačním programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity.