Iniciativa pro krajinu má podporu desítek organizací,chce společný postup v péči

K iniciativě farmářů, lesníků, rybářů, myslivců a přírodovědců S úctou k české krajině, vyhlášené v září, se dosud připojilo přes 60 organizací, institucí, firem a také přes 390 jednotlivců. ČTK o tom dnes informovali zástupci iniciativy. Vyzývá samosprávy ke společnému postupu při nastavení podmínek pro udržitelné hospodaření a práci v krajině. Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Asociaci krajů ČR (AK ČR) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) návrhy zaslala v otevřené dopise, který na vědomí dostala také ministerstva životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj a financí.
"Mezi signatáři přibývají zemědělci, lesníci, včelaři, myslivci, starostové, odborné a dobrovolnické organizace i firmy. Zapojené právnické osoby dohromady zastupují již tisíce lidí. Každý řeší něco trochu jiného, ale všichni potřebujeme, aby krajina fungovala a abychom v ní mohli dlouhodobě hospodařit. Právě tahle šíře podpory je pro nás důležitá," uvedl mluvčí iniciativy David Číp, který se věnuje péči o krajinu v Královéhradeckém kraji.
Iniciativa upozorňuje i na nedostatek peněz, které stát vynakládá na praktickou péči o krajinu. V ohrožení je například péče o pastviny a mokřady nebo udržitelnost starších ochranářských projektů v krajině. Podle zástupců iniciativy v návrhu státního rozpočtu na příští rok nejsou vyčleněny prostředky na národní krajinotvorné programy ani na péči, kterou v chráněných územích zajišťují zemědělci a lesníci. Iniciativa považuje situaci za vážnou i v souvislosti s dopady klimatické změny na hospodaření v krajině a péči o ni. Také proto volá po uspořádání společného jednání se SMO ČR, AK ČR a SMS ČR.
"Od starostů a krajů nechceme, aby za stát přebírali jeho povinnosti. Potřebujeme je jako partnery. Znají své území, místní hospodáře i problémy, které se nevejdou do hranic jednoho pozemku. Společně můžeme lépe pojmenovat, co v praxi nefunguje, a jednat o změnách," sdělil Číp. K výzvě se lze připojit na webu.
Signatáři chtějí společně řešit například bezprostředně ohroženou péči o krajinu, stabilnější podmínky pro dlouhodobou práci nebo lepší propojení rozhodování o krajině a spolupráci mezi státem, samosprávami a lidmi z praxe. Konkrétní návrhy shrnují ve Společné agendě péče o českou krajinu.
Problém vidí signatáři také v podmínkách pro samotné lidi, kteří v krajině pracují. Stát podle nich nedokázal vytvořit dostatečně stabilní a předvídatelné prostředí pro práci, která se plánuje na roky až desetiletí. Pravidla, priority a dostupné veřejné prostředky se podle nich mohou měnit mnohem rychleji, než lze změnit způsob hospodaření. Jeden z hlavních problémů souvisí i s tím, že o jedné krajině se rozhoduje prostřednictvím několika různých systémů.