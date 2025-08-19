Uvěřil jsem, že dokážu vyhrát. Vítězové popsali zážitky z hradeckého Ironmana

Ladislav Pošmura
  8:32aktualizováno  8:32
Závod bych doporučil všem svým kamarádům. I tak hodnotí triumf na víkendovém triatlonovém podniku Ironman 70.3 Hradec Králové vítěz Michele Bortolamedi. V kategorii profesionálů se na obtížnou trasu pustilo 30 lidí, celkem se jich hlavního závodu zúčastnilo 1 500. Vidět byli i čeští sportovci. Krásným čtvrtým místem se blýskl Lukáš Kočář.

Ital Bortolamedi mezi muži kraloval už od startu.

„Po plavecké části se držela pospolu skupinka tří závodníků, kteří od sebe nebyli daleko ani po 90 kilometrech na kole. Běžecká část rozhodla o triumfu Michela Bortolamediho s výsledným časem 3 hodiny 37 minut a 19 vteřin,“ uvedli pořadatelé víkendové akce plné sportu a zábavy. Centrem bylo znovu nábřeží Labe a Masarykovo náměstí, kde se v sobotu konal i Den na Labi.

„Je to mé první vítězství na Ironmanovi 70.3 mezi profesionály. Celý závod jsem se držel v popředí, jako první vylezl z vody, jako první jsem byl na kole a udělal vše pro to, abych běžel sám. Poslední tři týdny pro mě nebyly jednoduché, ale teď je to vše za mnou a jsem šťastný, těším se na regeneraci, rodinu a kamarády. Byl to obtížný závod, na běh jsem si nastavil vlastní tempo. V posledním kole jsem viděl, jak se na mě belgický závodník dotahuje, ale věřil jsem, že dnes dokážu zvítězit,“ řekl Michele Bortolamedi.

Ženskou kategorii opanovala Bianca Bogenová z Německa v čase 4 hodiny 1 minuta a 30 vteřin (17.8.2025).
Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie (17.8.2025).
Ženskou kategorii opanovala Bianca Bogenová z Německa v čase 4 hodiny 1 minuta a 30 vteřin.
Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie (17.8.2025).
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
Hradecký podnik pokládá za náročný: „Na kole jsem hodně cítil vítr a běh ve městě má náročný profil, ale určitě bych jej doporučil kamarádům i ostatním sportovcům.“

Druhý skončil Joran Driesen z Belgie s odstupem 31 sekund, bronz bral Francouz Damien le Mesnager.

Vidět byli i čeští závodníci. Krásným místem se blýskl Lukáš Kočář. Do běžecké části vybíhal čtvrtý a stejné umístění slavil v cíli. Královéhradecký rodák Jan Volár se umístil na 8. pozici, po nepodařené cyklistické části byl na 16. příčce, ale v běhu překonal osm soupeřů a vylepšil své 14. místo z minulého roku. Pavel Wohl dokončil závod na 18. pozici, Pavel Hradil letos závod nedokončil.

Ve vyhlášeném extrémním závodu původem z Havaje sportovci zdolali 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu.

„Startovní pole bylo v ženské části hodně silné“

Ženskou kategorii opanovala Bianca Bogenová z Německa v čase 4 hodiny 1 minuta a 30 sekund.

„Měla jsem dobré plavání, na kole jsem se cítila trochu sama, ale moc se mi líbila trať. Běh byl také velmi pěkný a atmosféra ve městě skvělá. Startovní pole bylo v ženské části hodně silné,“ uvedla.

„Je pro mě opravdu speciální, že jsem vyhrála svůj první Ironman 70.3 této sezony, protože jsem upřímně netušila, co dokážu, jak dobrá jsem, ale teď už vím, že jsem dostatečně silná a konkurenceschopná, což je určitě příjemný pocit a bylo by skvělé, kdyby takhle sezona pokračovala,“ pokračovala.

Druhou pozici vybojovala rakouská závodnice Lisa-Maria Dornauerová se ztrátou přes 10 minut. Trojici nejlepších doplnila reprezentantka Německa Sarah Schönfelderová.

Druhý ročník extrémního triatlonu v Hradci Králové přivítal rekordní počet sportovců. Napříč všemi závody se ve východočeském městě a jeho okolí představilo přes 2 800 závodníků a do města dorazily tisíce fanoušků.

Ti přijeli do Hradce Králové z různých koutů světa, na startovní listině se objevily desítky národností. Triatlonisté si chválili atmosféru i organizaci.

