Každým rokem lepší. Závod Ironman by v Hradci mohl zůstat i na další sezony

Petr Záleský
  9:12aktualizováno  9:12
Značka závodů Ironman, která Hradec Králové uchvátila v posledních dvou letech a měla se rozloučit už příští léto, bude ve městě nejspíš pokračovat nejméně do roku 2030. Podpis memoranda o spolupráci musí ještě schválit hradecké i krajské zastupitelstvo.
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Podnik se nejenže stal historicky největším triatlonovým závodem v České republice, ale stačily jen dva roky, aby dostal město mezi nejlépe hodnocených deset destinací Ironmana na celém světě.

Série Ironman činí kolem 180 závodů na všech kontinentech vyjma Antarktidy a Hradec se ocitl ve vybrané společnosti těch nejlepších.

„První rok se konal ve znamení obrovského nadšení, ale i šoku, co všechno znamená značka Ironman. Platilo to pro veřejnost, dodavatele, závodníky i realizační tým. Spousta věcí nebyla dotažená, byl to křest ohněm, ale zároveň obrovský úspěch,“ řekl ředitel závodu Roman Šinkovský.

„Druhý ročník se nám vše podařilo ještě více organizátorsky podchytit a dosáhnout kvality, která je měřitelná napříč celým světem. Ironman se koná zhruba na 180 místech na celém světě a Hradec Králové se umístil mezi top 10 závody na světě z hlediska hodnocení samotných závodníků,“ uvedl Šinkovský.

Plavání v Labi přímo v centru města, cyklistická trasa vedoucí do malebného podhůří Orlických hor a závěrečný běh, který vede historickým centrem, kolem katedrály svatého Ducha i Masarykovo náměstí.

Právě to nejvíce zapůsobilo na borce z více než 60 zemí, kteří se loni zúčastnili hradecké série Ironman 70.3, tedy 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21 kilometrů běhu.

Když projeví zájem, závod se nepostěhuje

Loni v srpnu se uskutečnila schůzka ředitele závodu s primátorkou a hejtmanem. Všichni tři si dali slovo, že udělají maximum pro to, aby se Ironman v Hradci Králové neloučil rokem 2026, kdy smlouva končila.

„Na tom krátkém a jasném setkání vyplynulo, že všechny tři strany mají zájem na pokračování tohoto skvělého seriálu v Hradci. My pokračování Ironmana určitě vítáme. Nemám informace, že bychom se přetahovali o pořadatelství s jiným městem, hradecké podmínky a exteriéry jsou podle mě skvělé, pochvalují si to závodníci i diváci a nemyslím si, že by seriál měl směřovat do jiného města,“ konstatovala primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Zastupitelský souhlas by po prvních dvou úspěšných ročnících měl být jen formalitou.

„Na schůzce jsem slíbil, že pokud budou mít Hradec i kraj zájem o pokračování a zaručí se i finanční podporou, Ironman nikde jinde v republice nebude. Pokud by se k tomu začaly stavět zamítavě, nabídky z jiných českých měst skutečně máme. Každopádně s Hradcem dál počítáme a posun značky Ironman například na Slovensko nebo do Maďarska s tím nesouvisí,“ pokračoval hradecký rodák Roman Šinkovský.

Srpnový závod je vyprodaný

V neděli 16. srpna 2026 bude každopádně hradecké nábřeží opět obsypané tisícovkami diváků. Nesmírně atraktivní start z náplavky a téměř dvoukilometrová zkouška v Labi přitahuje největší pozornost.

Přestože do startu zbývá ještě sedm měsíců, organizátoři již nyní hlásí vyprodáno.

17. srpna 2025

Na start hlavního závodu Ironman 70.3 se postaví 1 750 závodníků, dalších 700 si zkusí olympijský triatlon, spolu s dětskými závody a nočním během do Hradce Králové přijede přes tři tisíce závodníků. Dosud každý další ročník překonává ten předchozí, přestože pořadatelé opět navýšili kapacitu.

„Vytvořili jsme novou komunitu“

„Nárůst triatlonistů a jejich zájem je obrovský. Nejvíce mě ale těší, že jsme nejspíš zásadně změnili vnímání české triatlonové komunity. Dostali jsme se totiž asi na 75 procentní účast závodníků z České republiky. Ve druhém ročníku to přitom bylo jen 45 procent, takže to vypadá, že jsme tu vytvořili úplně novou komunitu, která ten sport dosud nedělala,“ upozornil šéf závodu.

Uvěřil jsem, že dokážu vyhrát. Vítězové popsali zážitky z hradeckého Ironmana

Podle něj se zatím nemusí měnit trať známá z letošního srpna. „Plavání je jasné. Cyklistická trasa je daná železničními uzly, musíme se zkrátka trefit směrem na severovýchod, kde navíc značku Ironman představíme například Jaroměři, Opočnu nebo Třebechovicím,“ řekl Roman Šinkovský.

„V běžecké části jsme na hranici. Pokud by závod měl dál růst, budeme muset vymýšlet novou trasu, která by znamenala větší omezení v dopravě, protože bychom museli využít například vnitřní hradecký okruh, Gočárovu nebo Pospíšilovu třídu. To si ale vyhodnotíme až v srpnu,“ dodal.

