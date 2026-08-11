V Hradci vrcholí přípravy na slavný Ironman, řidiči musí počítat s uzavírkami

Ladislav Pošmura
  8:32
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Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
38 fotografií
Přípravy na třetí ročník slavného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové, který se uskuteční 15. a 16. srpna, vrcholí. Pořadatelé už představili novou sadu medailí i doprovodný program, jímž bude opět Den na Labi plný zábavy i gastro specialit. Řidiče čekají od úterý do neděle uzavírky a zákazy parkování.

„Ať už se chystáte postavit na start, přijet fandit, nebo si jen užít jedinečnou atmosféru světové série Ironman, čeká vás víkend plný sportovních výkonů, inspirativních příběhů a nezapomenutelných zážitků,“ říká ředitel závodu Roman Šinkovský.

Medaile nese motiv inspirovaný tradičním cibulákovým dekorem. „Cibulák je symbolem něčeho, co přetrvá generace. Stejně jako vzpomínky na mimořádné sportovní výkony. Chtěli jsme vytvořit medaili s hlubším významem,“ vysvětluje Šinkovský.

Medaile pro 3. ročník závodu Ironman 70.3 Hradec Králové nese motiv inspirovaný tradičním cibulákovým dekorem.

Na vzniku spolupracovalo hradecké Muzeum východních Čech. Dostanou je závodníci, kteří zdolají 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21,1 km běhu.

S místními organizacemi, kavárnami, památkami a restauracemi spouští Ironman 70.3 dobrodružnou letní výzvu City Quest. Hra motivuje k objevování krás města, jako jsou Bílá věž, muzeum, koupaliště Flošna či místní bistra. Hrací karta, na niž se sbírají razítka za návštěvy a nákupy, je zdarma.

Multižánrový festival na nábřeží

Smetanovo nábřeží a okolí řeky se při sobotním Dnu na Labi stejně jako loni promění v multižánrový festival. Hladinu rozvíří vodní skútry, jóga na paddleboardech, Královská lávka či Flyboard show.

Farmářské trhy na Tylově nábřeží doplní vystoupení buskerů. Náměstí 5. května bude patřit dětským workshopům a gastro akci Food Truc Fest, kde se představí pojízdné kuchyně z celého světa.

V zákulisí závodu před Muzeem východních Čech vznikne podcastové studio, odkud se budou v pátek i sobotu vysílat rozhovory s profesionálními i amatérskými triatlonisty, partnery závodu a osobnostmi sportu. Posluchači se dozvědí, jak vypadá příprava triatlonu a co obnáší cesta na start závodu.

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie (17.8.2025).
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie (17.8.2025).
38 fotografií

V sobotu 15. srpna dojde také na dětský závod Iron Kids. Ve festivalovém městečku bude půjčovna koloběžek a paddleboardů. Ve 14. 30 vystoupí kapela Meivis.

Slavnostní zahájení s průvodem národních vlajek bude v 15.45 z Masarykova náměstí. V 21 hodin odstartuje City Lights Run, večerní pětikilometrový závod městem.

„Nezáleží, jestli jste zkušený běžec, nebo nadšený amatér, tento závod je pro všechny. Unikátní noční běh upozorní, že 1,3 miliardy lidí na světě žije bez přístupu k elektřině a potřebuje bezpečný a levný zdroj světla napájený solární energií,“ uvádějí pořadatelé.

Hlavní závod Ironman 70.3 Hradec Králové

Trička s motivem City Lights Run budou k dostání v obchodu s merchem. Hlavní závod Ironman 70.3 Hradec Králové vypukne v neděli 16. srpna. Do Hradce míří 3500 sportovců ze 45 zemí.

„Hradec Králové hostil tento věhlasný závod světového rozsahu již dvakrát a rok od roku přibývá nejen účastníků, ale i návštěvníků a všichni si vždy odnáší řadu nezapomenutelných zážitků. Pevně věříme, že tomu ani letos nebude jinak,“ říká primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Vyprodaný hlavní závod Ironman 70.3 s 1750 účastníky a začne v 9.30 skokem do Labe před Sokolem na Eliščině nábřeží.

Závodníci v historické části města absolvují plavání v délce 1,9 kilometru. Po plavání nasednou na kolo a čeká je 90 kilometrů dlouhá trasa vedoucí do Jaroměře, Třebechovic pod Orebem a Opočna, odkud se vrátí zpět do Hradce Králové, kde vyrazí na závěrečný půlmaraton o délce 21 kilometrů.

Uzavírky a zákaz parkování

Akce se opět neobejde bez dopravních omezení, která se dotknou hlavně historického centra, nábřeží a mostů přes Labe.

Zákaz zastavení bude platit ode dneška do 18. srpna na Eliščině nábřeží od hradecké filharmonie k budově Městských lázní.

Od středy do 16. srpna nebude možné parkovat na Eliščině nábřeží od ulice Ludovíta Štúra po budovu filharmonie. Od čtvrtka do neděle nebude možné zaparkovat na Eliščině nábřeží před muzeem, v ulici Palackého a Kotěrově ulici.

Od pátku do neděle se k Eliščině nábřeží přidá úsek od ulice Divišova po ulici Ludovíta Štúra, která bude uzavřena v obou směrech, okolí náměstí 5. května a Smetanovo nábřeží.

17. srpna 2025

Po celý víkend dojde k uzavření ulic Havlíčkova, Šimkova (od ulice Akademika Bedrny po Divišovu), Tylova nábřeží, Pospíšilovy ulice, V Kopečku a dále části třídy Karla IV. Největší omezení v dopravě začnou platit v neděli , kdy nebude možné vyjíždět či zajíždět do některých ulic, přes které povedou závodní tratě.

Závod omezí i provoz městské hromadné dopravy. Omezení se dotkne 14 linek MHD, konkrétně těch s čísly 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 33. Aktuální informace budou k dispozici s předstihem na webových stránkách hradeckého dopravního podniku.

Veškerá dopravní omezení a doporučená parkoviště budou uvedena na webu www.ironmanczech.com v sekci Doprava.

V provozu bude speciální linka pro dopravní informace, a to od středy do neděle v čase od 9 do 18 hodin na telefonním čísle: +420 735 091 631.

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