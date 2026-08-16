Bolest je jen chvilková! Při slavném závodu Ironman v Hradci se Labe jen vařilo

Petr Záleský
  16:12aktualizováno  16:12
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Je jen jeden víkend v roce, kdy to v královéhradeckém centru takhle žije. Obrovské pozdvižení opět způsobil závod série Ironman. Největší triatlonový svátek v historii České republiky se každý rok daří ještě posouvat. Světové triatlonové hvězdy při 3. ročníku Ironman 70.3 Hradec Králové sledovaly tisícové davy.

Je neděle devět hodin ráno a v centru Hradce Králové jsou mnohatisícové davy. Na Tyršově mostě stojí v několika řadách, další lidské mraveniště se tísní na náplavkách na obou březích Labe. Voda v řece před budovou Sokola mezitím připomíná vroucí kotel.

Naráz sem naskákaly desítky závodníků v neoprénech, aby se zchladily před 113kilometrovou šichtou ve vodě, na kole a v závěrečném běhu. Na červeném molu už rozjel svůj slovní kulomet skvělý moderátor Daniel Stach. Masu lidí rozpaluje nejen show démonického novináře, ale i teplota, která již dopoledne atakuje tropické třicítky.

Na náplavce se tentokrát nervózně řadí 1750 neoprénových borců v modrých čepičkách a když přesně o půl desáté odstartuje elitní kategorie mužů, davy překřičí i ostré staccato Daniela Stacha.

Přijela i indická skupinka

Diváci tasí podomácku vyrobené transparenty a vůbec jim nevadí, že jejich favorité se na startovní molo prokoušou třeba až za hodinu. Kentucky Adam. Nezapomeň, sám sis za to trápení zaplatil. Bolest je jen chvilková, Honzo hobluj! Stonava, Vojta.

Tyto nápisy stojí na kartonech. Na profesionálně vyrobené čtyřmetrové plachtě do dálky svítí nápis Eliška Elsa, na bílém prostěradle zase skupinka fanoušků nasprejovala nápis Davko, jsi náš hrdina!

Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.
Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.
Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.
Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.
Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.
40 fotografií

Mezi českými fandy se proplétá i skupinka, která do Hradce Králové na Ironmana dorazila až z indické Bombaje. „Nikdy by mě nenapadlo, že se kvůli triatlonu podívám až do Evropy a České republiky. Kalpesh je náš bůh a vzor,“ říká s těžkým indickým přízvukem asi čtyřicetiletý fanoušek, který do Hradce Králové přijel podpořit Kalpeshe Doshiho.

Hradecké příběhy

Ještě před elitními triatlety, kteří mají ostruhy z Havaje i mistrovství světa, se do Labe ponořil i borec, který se rozhodl splnit sportovní sen svému handicapovanému blízkému. Na řece jej za obřího potlesku v nafukovací lodi táhl na laně za sebou, na 90kilometrovou cyklistickou část si za svůj speciál zapřáhl dvoukolový vozík.

Když tato dvojice ze hřiště Sokola mířila na trať směr Opočno, musela se díky tisícovkám diváků cítit jako světoví šampioni. V tu chvíli měl úplně jiné starosti například Filip Nýdrle. Nešťastný triatlonista z Plzně již po pouhých 200 metrech píchl kolo a vsedě na asfaltu spravoval svůj nepojízdný stroj. I přes malou sportovní tragédii a s rukama plnýma práce s malou pumpičkou se stihl usmívat na povzbuzující diváky.

Můj režim vyžaduje až extrémní plánování, říká triatlonistka před závody Ironman

I takové příběhy přináší Ironman. Díky němu se na celý srpnový víkend promění i jindy prázdninově zmlklý a trochu smutný Hradec.

Nejen triatlonem už v sobotu žila i celá labská náplavka, Masarykovo náměstí nebo závodnický kemp na louce u centra Aldis. Na náměstí 5. května vyrostla celá herní zóna s mnoha rodinnými atrakcemi. Food festival s vysokokalorickými burgery, pivem i sladkostmi byl samozřejmostí.

Víkendový program triatlonových závodů Ironman 70.3 Hradec Králové (15.8.2026).

V dalších stáncích však už byly i energetické drinky a další sportovní sortiment. Celý velký stan před muzeem pak patřil zboží s cool značkou Ironman. Škoda jen přemrštěných cen. Trička za ceny kolem tisícovky, mikiny až za dva a půl tisíce korun.

Sváteční sportovní atmosféru umocňovali i závodníci, kteří se v sobotu večer proplétali mezi diváky nebo posedávali na nábřeží a 12 hodin před startem debatovali o Ironmanovi. Středem pozornosti byl díky svému červenému cyklospeciálu značky Pinarello například jeden z italských závodníků. Také aby ne, když se na třídě ČSA projížděl na stroji s cenovkou, která se blíží ke 400 tisícům korun.

„Hele, já si na svoji hlínu stěžovat nemůžu, ale řekl bych, že i vidlice toho krasavce stojí víc než celý moje kolo,“ srovnával jeden z českých závodníků špičkové kolo se svým bicyklem na hliníkovém rámu.

Boom a šéf na mistrovství světa

Hradec žil značkou Ironman celý víkend. Spojovaný je s ní už tři roky a tato tradice potrvá minimálně do roku 2030. Závod dokázal pobláznit nejen město, ale nečekaně rychle dal dohromady i úplně novou českou komunitu. Zatímco ještě vloni převažovali závodníci ze zahraničí, letos už se poměr obrátil a mezi více než třemi tisícovkami sportovců bylo hned 75 procent z České republiky.

Boom si uvědomuje i ředitel závodu Roman Šinkovský. Jestliže poloviční verze 70.3 přivábila i borce a fandy z Indie, Brazílie, Mexika nebo Hongkongu, co by mohla dokázat legendární havajská varianta - 3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů cyklistiky a závěrečný maraton? Mimochodem hradecký závod a většinu kategorií se organizátorům podařilo vyprodat už vloni na podzim.

Sportovní městečko v centru Hradce, molo pro tisíce závodníků. Slavný Ironman je tu

„Dlouhý Ironman je svatý grál triatlonu a všichni volají po tom, aby v Česku jednou byl. A třeba tu opravdu ta ultimátní distance díky obrovskému zájmu jednou bude. Hradec se každopádně zabydlel mezi místa s nejlepšími triatlonovými závody na celém světě, a to i v porovnání s lokalitami, které Ironmana hostí přes 25 let,“ upozornil Roman Šinkovský, kterému se v červenci podařilo v Krakově kvalifikovat na triatlonové mistrovství světa. V příštím roce jej pořádá Chatanooga v Tennessee.

Pro město a celý kraj znamená Ironman obrovskou reklamu. Prokázal to i uplynulý víkend a záběry od Labe, Opočna a Bílé věže, které obletěly celý sportovní svět.

Vítězem v elitní kategorii se mezi muži stal Němec Florian Anger v čase 3:38:52. Mezi ženy kralovala taktéž Němka Sarah Schönfelder. Cílovou pásku přeťala v čase 4:11:21.

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