Věnujte se více sportům a zkuste triatlon, vzkazují dětem hradečtí Ironmani

„Kolem tamhleté bojky poplavem,“ říká zhruba desetiletý závodník tátovi a ukazuje směrem k startovacímu molu, kde už za pár minut začne jeden z dětských závodů v rámci podniku Ironman 70.3 v Hradci Králové.

Desítky dětí se pod dohledem rodičů rozcvičují, někteří u nábřeží nasazují běžecké boty, jiní neopren a plaveckou čepici. Jedna z maminek plete copy dceři, která už se vidí na startu běhu.

Plave se v mnoha kategoriích, některé děti jsou zapsané do závodů duatlonu, jiné si vybraly jen běh. Závodí se po celém centru města, okolo nábřeží jsou desítky malých závodníků, rodičů a přihlížejících a všude panuje všeobecný mumraj. Než v neděli vypukne slavný závod Ironman 70.3 pro dospělé triatlonisty a triatlonistky, jsou závody Ironkids stěžejní částí sobotního programu slavné extrémní série, kterou se poprvé podařilo uspořádat v České republice.

Třetí v cíli jednoho z dětských běhů je Anna Mojžíšová z Pardubic. Z umístění je nadšená. „Bylo to hodně super. Byl to jen běh, ale jinak taky plavu a jezdím na kole. Trénuju ve škole s paní učitelkou. Jinak taky hraju basket a golf,“ říká redaktorovi iDNES.cz při odpočinku po závodě na Masarykově náměstí. Od dědy dostává kytici a hrdě se fotí s rodinou.

Na prvním a druhém místě duatlonu, což je kombinace plavání a běhu, skončily s velkým náskokem desetileté sestry Holečkovy. „Plavání bylo v pohodě, ale běh byl těžký. Kromě plavání se věnujeme také modernímu pětiboji. A trénujeme triatlon,“ prozrazují dvojčata Sára a Lea z Berouna. „Holky, jste skvělé,“ gratuluje jim maminka.

Jak dorůst v Ironmana?

Jednou z nich nejspíš budou účastnice velkého Ironmana. Našlápnuto mají skvěle. Podle expertů by se měly děti k triatlonu dostat postupně, poté ho však pro svou komplexnost a nezaměnitelnou atmosféru na závodech vřele doporučují.

„Dříve to bylo tak, že sportovci začínali s triatlonem nebo rovnou Ironmanem v pozdějším věku, ale neměli správné plavecké základy, takže se toho hodně učili od začátku. Teprve později se probojovali k nějakým výsledkům. Dnešní doba je taková, že specialisté triatlonisté vyrůstají od dětství, jsou drilovaní. Úroveň se neuvěřitelně zvyšuje. Dnešní mistři světa v Ironmanu to dělají od dětství. Kdo trénuje odmalička a je výborným plavcem, má v pozdějším věku obrovskou výhodu,“ říká v Hradci Králové český profesionální triatlonista Pavel Wohl, který v neděli nastoupí do závodu v kategorii Elite.

Podle sedmadvacetiletého sportovce by se sice mělo začínat s triatlonem už v dětství, ale ne ve specializované formě. „Děti by spíš měly trénovat všeobecné dovednosti, každý by si měl projít přípravkou v atletice, v plavání, cyklistickým kroužkem nebo outdoorovými sporty, aby získal pohybový základ. Na tom se dá později stavět triatlonová specializace,“ radí Wohl.

Petr Vavroušek, známý český triatlonista, člen expertního týmu a účastník několika Ironmanů, v nichž se nejlépe umístil na fantastickém 19. místě, poznamenává, že od dětského triatlonu k „Havaji“ je ještě velký kus cesty: „Sám mám třináctiletou dceru, která bude taky závodit, a mohu říct, že děti, co si k triatlonu přičichnou, se většinou ohromně nadchnou a často u tohoto sportu zůstávají. Obecně si myslím, že většina sportovců, co si vyzkouší Ironmana, tak u něho zůstane. Řekl bych, že je to vůbec největší přínos celé hradecké akce.“

Potřebujeme zdravější populaci

S Pavlem Wohlem se shoduje, že děti potřebují hlavně pestrou přípravu. „Moje dcera se věnovala i ježdění na koni, gymnastice, lyžování, v žádném případě není potřeba tlačit děti jen do tří disciplín. Čím více sportů si vyzkouší, tím lépe. Proto bych rád apeloval na rodiče dětí, že ačkoliv doma mají fotbalistu nebo lyžaře, ať pošlou děti vyzkoušet si kombinaci plavání, běhu a kola,“ říká Vavroušek.

Pedagog a náměstek hejtmana pro školství a sport Arnošt Štěpánek (Piráti) varuje, že dětem hrozně chybí celostní příprava. „Triatlon proto považuju za velmi vhodný sport. Potřebujeme zdravější, sportující populaci. U dětí sledujeme statisticky brutální nárůst hmotnosti. V hradeckém Ironmanovi vidím příležitost, jak zase dostat děti ke sportování,“ poznamenává.

Hradeckého Ironmana se účastní skoro dva tisíce triatlonových závodníků ze 40 zemí celého světa.

V centru platí uzavírky pro auta, místy i pro pěší a cyklisty. Prestižnímu závodu město přizpůsobilo provoz městské hromadné dopravy. Hradec Králové bude na světovou triatlonovou mapu patřit tři roky, kdy se bude slavná značka Ironman vracet.

Olympijská triatlonová distance odstartuje v neděli 18. srpna v 7:55 hodin. Hlavní závod na polovině ironmanské distance nese označení Ironman 70.3 a odstartuje v 9.30 hodin. Tento závod tvoří úsek plavání v délce 1,9 kilometru, devadesátikilometrová cyklistická trasa a běžecký půlmaraton.

Akce se konají u Hotelu Aldis, na Eliščině nebo Smetanově nábřeží, v parku 5. května či Masarykově náměstí. V těchto lokalitách a některých přilehlých ulicích až do neděle není možné parkovat.