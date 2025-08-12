Hradecký Ironman si žádá dopravní omezení, hladký průběh pohlídají strážníci

Ode dneška platí zákaz zastavení na Eliščině nábřeží od Divišovy ulice k budově Městských lázní. Od čtvrtka nelze parkovat na Eliščině nábřeží před muzeem a v Palackého a Kotěrově ulici. Další omezení nastanou od pátku.
V neděli bude uzavřena ulice před budovou TJ Sokol na Eliščině nábřeží, část ulice Československé armády mezi Chmelovou a U soudu, dále Pospíšilova třída ve směru na Černilov, Divišova, Kotěrova, Ľudovíta Štúra, Havlíčkova, Palackého, Mostecká, Kladská, V Kopečku, Rokitanského, Franušova, Šimkova mezi kruhovým objezdem a Divišovou ulicí, Eliščino, Smetanovo a Tylovo nábřeží, Pražský a Tyršův most, Gočárova třída mezi Pražským mostem a Šafaříkovou ulicí a třída Karla IV. mezi Tyršovým mostem a Průmyslovou ulicí.
Závod omezí i provoz městské dopravy, což se dotkne 14 linek MHD, konkrétně čísel 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 33. Aktuální informace budou s předstihem na webových stránkách Dopravního podniku Hradce Králové, doporučená parkoviště a omezení lze dohledat na webu závodu v sekci Doprava.
Od středy od 9 do 18 hodin bude k dispozici speciální linka na čísle 776 447 344. Další informace budou v aplikaci Munipolis, přes kterou lze rovněž hlásit komplikace.
Na hladký průběh dohlédne městská policie, strážníci budou monitorovat situaci, dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost a zajišťovat plynulost dopravy a dodržování dopravních opatření. Poslouží jim druhá mobilní služebna, která nedávno přibyla do vozového parku.
