ISP v Hradci Králové v dubnu zahájí stavbu třetího parkovacího domu s 284 místy

Společnost ISP Hradec Králové začne v dubnu v Hradci Králové ve čtvrti Slezské Předměstí stavět parkovací dům pro 284 aut. V oblasti je velký nedostatek parkovacích míst. Několik let chystaná stavba by měla být hotová na podzim roku 2027. Přijít by měla téměř na 180 milionů korun, uvedla dnes radnice. ISP, která patří soukromé stavební společnosti BAK, na základě třicetileté koncese od města provozuje v Hradci Králové od roku 2007 parkovací systém. Zatím postavila dva parkovací domy celkem s více než 780 místy.
Třípodlažní parkovací dům vznikne na místě současného parkoviště v Jižní ulici. Jmenovat se bude podle kopce Rožberk, který tam stával a v minulosti byl zlikvidován při stavbě hradecké pevnosti. V okolí Jižní ulice je například velká poliklinika, sídlo správy sociálního zabezpečení a několik panelových domů.
Stavba začne přípravnými pracemi 7. dubna, kdy se také pro auta uzavře severní část parkovací plochy. Od 4. května již stavbaři zaberou parkoviště celé. Po dobu stavby parkovacího domu a dočasné ztráty 89 parkovacích míst budou auta z lokality parkovat na parkovišti u nedalekého nákupního centra Orlice.
"Poptávka po parkování v této lokalitě i v dalších částech města v posledních letech převyšuje dostupnou kapacitu. Stávající parkovací plochy tak už přestávají stačit," uvedl k důležitosti stavby garáží náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).
Soukromá společnost ISP Hradec Králové má za peníze vybrané z parkování postavit v Hradci Králové nejméně 1000 parkovacích míst. Závazek z většiny naplnila. Dosud poslední parkovací dům pro 284 aut pod názvem Jana Gayera otevřela ISP v červnu 2019 v historickém centru Hradce Králové. Zaplatila za něj asi 134 milionů korun. V roce 2009 firma otevřela garáže Katschnerka s 500 místy za 121 milionů korun.
Ceny parkovného v zóně ISP určuje město, které do systému parkování a stavby parkovacích domů žádné své peníze nevkládá. Celkem firma ISP v zóně, která zabírá centrum a širší střed města, vybírá peníze asi z 7500 parkovacích míst. Roční obrat firmy je kolem 60 milionů korun.
Ceny parkování v systému ISP se od roku 2011 neměnily, hodina parkování stojí podle lokality od deseti do 30 korun.