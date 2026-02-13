Místo Ivanského jezera mokřad. Ochranáři záměr podpořili, petice je proti

Vodní nádrž je nyní zanesena sedimenty. Podle plánu vodohospodářů by se mělo území revitalizovat, Javornický potok by se vrátil do původního koryta.
„Ivanské jezero je správcem toku klasifikováno jako místo omezující průtočnost vodních toků s negativním vlivem na průběh povodně. Tento stav považujeme nejen za dlouhodobě neudržitelný, ale zároveň za příležitost k systémovému a smysluplnému řešení,“ napsali ochranáři vedení Povodí Labe.
Mezi signatáři jsou pracovníci muzeí, předseda spolku Živá voda Jiří Malík, šéf východočeské pobočky České společnosti entomologické Tomáš Kopecký nebo krajinný ekolog a bývalý náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek (Zelení).
Upozorňují, že navrhovaná revitalizace potoka nejlépe odpovídá současným požadavkům legislativy, která preferuje přírodě blízká řešení.
„Chápeme, že část obyvatel Rychnova nad Kněžnou má k Ivanskému jezeru osobní vztah a spojuje si jej s vlastními vzpomínkami. Tyto vazby považujeme za legitimní. Právě proto je podle nás důležité, aby případný revitalizační projekt neznamenal zánik oblíbeného místa, ale naopak vznik nové, hodnotné a přístupné krajiny – s přirozeným tokem, mokřady a prostorem pro rekreaci i pobyt obyvatel,“ uvedli.
Chystají debatu
O variantách budoucí podoby místa se chystá veřejná debata. Uskuteční se ve čtvrtek 19. února od 13 hodin v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, který leží jen půl kilometru od Ivanského jezera. Setkání svolal starosta Jan Skořepa a účast přislíbili i zástupci státního podniku. Město chystá i online stream pro zájemce, kteří se nebudou moci zúčastnit.
Revitalizaci potoka už dříve podpořil i rychnovský starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov), který upozornil, že rekonstrukce hráze odhadem za 100 milionů korun je neekonomická.
Jiní zástupci radnice se však postavili na stranu občanů, již koncem minulého roku založili spolek za záchranu jezera. Pod peticí jsou už tisíce podpisů.
Jezero bylo zřízeno v letech 1905 až 1907, aby při povodních zpomalilo příval vody do města.
Po úpravě koryta Kněžné v roce 1937 však původní účel pozbyl významu a z lokality se stalo spíše výletní místo, kde se výletníci v minulosti mohli projet i na lodičkách.
3. srpna 2025