„Proti lidem nepůjdeme.“ Rychnov přispěje na záchranu Ivanského jezera

Tomáš Hejtmánek
  17:32aktualizováno  17:32
Zástupci Povodí Labe i ministerstva zemědělství na setkání s občany přislíbili zachování Ivanského jezera u Rychnova nad Kněžnou. Povodí ho dosud plánovalo zrušit kvůli špatnému stavu hráze. S financováním obnovy zřejmě vypomůže i město. Starosta slíbil zřízení fondu, kam radnice pošle možná i desítky milionů korun. Náklady na novou hráz se odhadují na 98 milionů.
V hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila debata o budoucnosti Ivanského jezera. (19. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Do zcela zaplněného sálu hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou dorazili ve čtvrtek odpoledne generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta, zástupci města, kraje i ministerstva zemědělství, pod které státní podniky povodí spadají. Veřejná debata k budoucnosti Ivanského jezera se konala v oblíbeném letovisku jen půl kilometru od vodního díla.

Na úvod setkání Marián Šebesta představil historii i současný stav Ivanského jezera. Sondy už v roce 2015 prokázaly nestabilitu hráze z roku 1907, která se podle stáního podniku blíží konci své životnosti.

Na hráz nemáme, uděláme mokřady. Nutná přeměna oblíbeného jezera budí vášně

Šebesta nastínil, že podnik pracuje s několika variantami řešení. Jde o sanaci odhadem za 30 milionů korun, stavbu zcela nové hráze za 67 milionů nebo revitalizaci území a návrat meandrů Javornického potoka. Ke všem variantám je třeba připočíst 31 milionů za odbahnění jezera, nový most a opravu přístupové komunikace.

„Tyto náklady jsou pro všechny varianty stejné, protože silnici i most musíme udělat, abychom se s těžkou technikou k jezeru vůbec dostali. U sanace je však až poloviční pravděpodobnost, že náklady vzrostou,“ uvedl Šebesta.

Sanace podle něj prodlouží životnost hráze o 20 let, zatímco zcela nová hráz by měla vydržet celé další století. Podnik počítá se zachováním historického rázu, byť hráz by byla betonová a kamenem by byly obložené jen pohledové části. Nově by se měly injektáží zpevnit také základové konstrukce. Alternativou je zrušení jezera a náhrada meandrujícím potokem s tůněmi a mokřady.

„Chodili jsme sem sami bruslit na ten Ivaňák, chodili jsme sem s dětmi a teď sem chodíme s vnoučaty. Doufám, že se ve svém chatrném zdraví dožiju toho, že tam zase budeme bruslit,“ řekl starší muž z publika.

„Ivanské jezero si vytvořilo za sto let vlastní ekosystém. Pokud ho budete likvidovat, abyste obnovili přírodu, tak nic neobnovíte, jen ten ekosystém zničíte,“ uvedl další diskutující.

Původně měl na setkání dorazit i ministr zemědělství Martin Šebestyán (nestr. za SPD), kterého nakonec nahradil náměstek Oldřich Černý (SPD).

„Přijel jsem o hodinu dřív, abych se na Ivanské jezero mohl podívat. Chtěl jsem nasát atmosféru a ta procházka mi dala hodně. Myslím, že každý z nás tady chápe, že je potřeba s tím něco dělat,“ řekl Černý, načež se ze zadních řad zaplněného sálu ozvalo „to jsou kecy.“

Otrávené výrazy však brzy vystřídal nadšený potlesk, když náměstek ministra slíbil podporu zachování hráze. „Jezero má svoji historii. Za ministerstvo můžu říct, že uděláme všechno pro to, abychom tu hráz zachovali,“ řekl Černý.

Na obnovu přispěje radnice

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou sepsali za záchranu jezera petici, která za poslední týdny sesbírala už čtyři tisíce podpisů. Pod tlakem veřejnosti otočila i radnice.

„Troufnu si říct, že vůle většiny je jasná,“ řekl starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Slíbil, že příští týden zastupitelům navrhne zřízení fondu na záchranu jezera.

„Očekávám, že do června uzavřeme s Povodím Labe dohodu, jak se bude město na obnově jezera podílet. Máme nemalý přebytek rozpočtu z roku 2025, proto budu požadovat nalití těchto peněz do tohoto fondu, abychom nezatěžovali rozpočty budoucímu zastupitelstvu, které přijde po volbách,“ řekl Skořepa. Podle něj městský příspěvek může být v milionech až nízkých desítkách milionů.

Místo Ivanského jezera mokřad. Ochranáři záměr podpořili, petice je proti

„To je ale otočka. No jo, komunální volby se blíží. Pan starosta sice říkal, že nebude kandidovat, ale to říkal před minulými volbami taky,“ komentovala jeho slova paní Marcela a připomněla, že před půl rokem Skořepa kvůli vysokým nákladům podpořil zrušení jezera.

„My Ivanské jezero vnímáme jako veřejný statek. Je to majetek nás všech Rychnováků a obyvatel Rychnovska. Mnoho generací tady vyrostlo. Věřím, že se najde řešení, aby bylo zachováno,“ prohlásil hostitel setkání, majitel letoviska Studánka a rychnovský podnikatel Libor Burian.

Šéf povodí připustil, že státní podnik bude respektovat dohodu s městem. Pokud Rychnov chce zachovat hráz, Povodí Labe podle toho zvolí další postup. Očekává, že z potřebných 100 milionů by vodohospodáři mohli získat 70 procent z dotace ministerstva zemědělství. Hledat tak bude chybějících asi 30 milionů korun.

3. srpna 2025

„Zatím nemáme hotovou dokumentaci. Předpokládám, že zakázku na realizaci budeme vypisovat do konce listopadu, až budeme mít dohodu o způsobu financování a příslib profinancování projektu,“ uvedl Šebesta. S opravou silnice se počítá v příštím roce, odtěžení bahna je v plánu na rok 2028 a nová hráz se má stavět v letech 2028 a 2029.

Na setkání vystoupil také náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (Hlas samospráv), který přislíbil, že na financování se bude podílet i Královéhradecký kraj. Jak velká částka to bude, je však zatím předmětem diskusí v radě.

