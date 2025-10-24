Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

Tomáš Plecháč
  15:52aktualizováno  15:52
O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S kolonami musejí řidiči dál počítat v Choustníkově Hradišti, kvůli opravě mostu tam zůstanou semafory do konce listopadu.

Řidiči projedou centrem dvanáctitisícové Jaroměře skoro bez omezení už na konci příštího týdne, jedinou výjimkou je pokračující oprava mostu přes Labe nedaleko náměstí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za rekonstrukci zaplatí víc než 120 milionů korun.

Silničáři rekonstrukci průtahu načasovali na dobu, kdy se díky loni otevřenému obchvatu výrazně snížil počet nákladní aut projíždějících centrem. Začátkem července uzavřeli téměř celou silnici I/33 od odbočky k vlakovému nádraží až k výjezdu na Nové Město nad Metují.

Oprava silnice I/33 přes Jaroměř se blíží ke konci. (24. října 2025)
Most přes Labe v Jaroměři byl v horším stavu, než čekali projektanti. Jeho oprava potrvá do prosince. (24. října 2025)
Oprava silnice I/33 přes Jaroměř se blíží ke konci. (24. října 2025)
Oprava silnice I/33 přes Jaroměř se blíží ke konci. (24. října 2025)
25 fotografií

Vozovka byla po letech, kdy Jaroměř dusila kamionová doprava, ve špatném stavu. Trpěla také při stavbě dálnice D11 a severovýchodního obchvatu Jaroměře. Celkovou rekonstrukci potřeboval i most přes Labe v ulici Na Valech.

„Na průtahu se průběžně dělaly jen dílčí opravy, silnice byla popraskaná, místy byly vyjeté koleje. Pro celé město je to zásadní investice,“ řekl starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO).

Po čtyřech měsících se práce blíží ke konci. „Stavební firma dokončuje výměnu povrchu vozovky, pokládá poslední vrstvy asfaltové balené směsi. Na konci příštího týdne budou veškeré práce hotové, ve čtvrtek nebo v pátek budeme odstraňovat poslední dopravní omezení,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Technická životnost živičného povrchu je podle něj minimálně 16 let.

Na mostu budou pracovat i v prosinci

Rekonstrukci provádí sdružení firem Strabag a Eurovia. Dělníci položili jedenáct tisíc tun asfaltových směsí, opravovali také chodníky, kruhové objezdy a veřejné osvětlení. „Asfaltová souvrství jsme vyměnili v celé délce průtahu 3,7 kilometru,“ řekl vedoucí projektu Lukáš Hlaváček ze společnosti Strabag.

Oproti původním plánům se protáhne rekonstrukce mostu přes Labe v ulici Na Valech. Ukázalo se, že je v mnohem horším stavu, než předpokládala projektová dokumentace. Hlavní práce na něm potrvají do druhé poloviny prosince, řidiči musejí počítat s omezeným průjezdem.

„Během rekonstrukce jsme zjistili poměrně závažnou degradaci betonových částí na opěrách a také ložisek,“ poznamenal Jan Rýdl. Dokončovací práce bude firma provádět ještě na jaře.

Výjimku na dálniční poplatek snad prodlouží

Kvůli objížďce mohli řidiči po celou dobu rekonstrukce průtahu jezdit bez poplatku po dálnici D11 až do Hradce Králové. Silniční správní úřad to povolil do konce října. Město kvůli pokračující opravě mostu vyjednává o prodloužení výjimky.

„Chtěl bych poprosit řidiče, kteří Jaroměří projíždějí směrem na Náchod, aby i nadále využívali objízdnou trasu po dálnici, protože úsek u mostu není pro plnohodnotný průjezd,“ uvedl Jan Borůvka. Zda bude po dálnici i nadále možné jezdit bezplatně, bude podle něj jasné během příštího týdne.

Před otevřením šestikilometrového obchvatu Jaroměře v roce 2024 byl průtah centrem města hlavní dopravní tepnou pro tranzitní dopravu mířící z Hradce Králové do Polska a Krkonoš. V době před obchvatem po silnici I/33 projelo jedním směrem zhruba 15 tisíc vozidel denně, teď je to výrazně méně.

Do otevření obchvatu byly v Jaroměři dlouhé kolony, teď je průtah prázdný

„Ten rozdíl je obrovský. Některé kamiony ještě po otevření obchvatu jezdily centrem ze setrvačnosti, ale dopravní situace se velmi změnila. Kamiony, které tady spíš parkovaly, než projížděly, už neblokují provoz. Dnes přes centrum jezdí většinou jen nákladní auta, která obsluhují továrny nebo zajišťují zásobování,“ upozornil Jan Borůvka.

Náklady na rekonstrukci průtahu Jaroměře se vyšplhaly na 132 milionů korun, z toho deset milionů zaplatilo město za opravu chodníků a parkovacích zálivů. „V rámci jedné stavby jsme chtěli nakumulovat co nejvíc práce, která by znamenala jakékoli omezení,“ poznamenal Rýdl.

Další most v Choustníkově Hradišti

Při cestě z krajského města do Krkonoš musejí řidiči i nadále počítat s kolonami v nedalekém Choustníkově Hradišti, kvůli opravě mostu tam zůstanou semafory do konce listopadu.

Práce na frekventované komunikaci začaly v létě, mají přispět k větší plynulosti dopravy a ke zvýšení bezpečnosti chodců. Choustníkovo Hradiště v příštím roce plánuje rekonstrukci a prodloužení chodníků i výměnu veřejného osvětlení, přechod pro chodce doplní semafor.

