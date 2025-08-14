V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Hasiči vyjeli k požáru vily v Lužické ulici na Ptákách po nahlášení ve 22:54.
„Požár způsobil rozsáhlé škody – došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku nacházejícího se v dětské herně a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Policisté zadrželi podezřelého. Zda ho ke školce pojí nějaký vztah, nechtěla mluvčí sdělit. Nikdo se při požáru nezranil.
Podle starosty Jaroměře Jana Borůvky (ANO) byla školka během prázdnin mimo provoz, protože se v jedné místnosti rekonstruoval strop. Děti tak chodily do dalších tří zařízení ve městě.
„Nejvíc poškozená místnost potřebuje opravu, kvůli dýmu bude třeba i vše ostatní omýt, vymalovat. Co jsem se dozvěděl, provoz školky od 1. září by neměl být ohrožen,“ řekl starosta. Škodu podle něj nyní řeší likvidátor pojišťovny s odborem majetku.
Vilu si v roce 1912 až 1913 objednal textilní průmyslník Otakar Čerych s manželkou Karlou u projekční kanceláře Liska – Fňouk. Vdova se po manželově smrti provdala za Františka Polického, proto se domu také říká vila Polických. Vila se upravovala v letech 1928 až 1929, propojuje kubistické prvky s modernou a art deco. Je památkově chráněná od roku 1958. Účinkovala v Hřebejkově filmu Musíme si pomáhat.
Místní to mrzí. „Nádherná historická vila, která slouží dětem, to si nezaslouží. Chodila jsem tam s vnoučaty a s dcerou. Vystupovala ve filmu Musíme si pomáhat. Doufám, že se zachrání,“ napsala na facebookovém profilu města Laděna Jakoubková.
