Jaroměř na Náchodsku povede trojkoalice v čele s ANO, starostou zůstane Borůvka

Dvanáctitisícovou Jaroměř na Náchodsku povede trojkoalice vítězného hnutí ANO s Hnutím dobrých proměn Jaroměř a sdružením PRO Jaroměř. Starostou by měl být opět lídr ANO Jan Borůvka. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 12 mandátů. ČTK to dnes řekl Borůvka. Jaroměř bude podle dosavadních výsledků povolebních jednání jediným městem s více než 10.000 obyvateli v Královéhradeckém kraji, kde ANO bude nadále ve vedení města.
ANO získalo letos v komunálních volbách v Jaroměři šest zastupitelů, o dva méně než ve volbách v roce 2022. Hnutí dobrých proměn má opět tři mandáty a nové sdružení PRO Jaroměř má také tři zastupitele. Borůvka město vede od podzimu 2022, hnutí ANO bylo součástí jaroměřské koalice i v letech 2018 až 2022, kdy mělo post místostarosty.
V opozici bude uskupení Spolu pro Jaroměř tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se čtyřmi mandáty, dále Jaroměřáci a STAN se třemi zastupiteli a Nová vlna pro Jaroměř složená z Pirátů a Zelených se dvěma mandáty. V minulém volebním období v Jaroměři vládla koalice všech pěti stran, které se dostaly do zastupitelstva.
Budoucí opoziční strany v dnes vydaném stanovisku uvedly, že se snažily při povolebních jednáních vytvořit většinovou koalici bez ANO. "Byli jsme připraveni ustoupit z nejvyšších funkcí a podpořit dokonce i řešení bez vlastní účasti. Výsledek jednání respektujeme," uvedl lídr Spolu pro Jaroměř Jakub Mertlík.
Hnutí dobrých proměn, které vede místostarostka Marcela Holda, a PRO Jaroměř se rozhodly pro koalici s ANO. "Od počátku jsme říkali, že chceme ještě lepší Jaroměř. Náš představený program budeme moci díky této spolupráci začít naplňovat," uvedl lídr PRO Jaroměř Jiří Souček. Strany koalice budou podle Borůvky pracovat na doladění programového prohlášení a koaliční smlouvy.
Prioritami nového vedení města bude podle Borůvky přestavba historického náměstí Československé armády a jeho okolí. Město také bude řešit záchranu památkově chráněné pevnosti Josefov, bezpečnost ve městě, investice do sportovní infrastruktury a přípravu obchvatu Josefova.
V jiných velkých městech kraje míří hnutí ANO do opozice. V Hradci Králové skončilo druhé ziskem deseti z 37 mandátů a bude druhé volební období po sobě v opozici. Nadále v opozici bude ANO i v Trutnově a v Náchodě. Do opozice míří ANO v Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku, v obou městech ANO vládlo od roku 2014 a mělo starostu. V opozici bude i v Rychnově nad Kněžnou. Ve Vrchlabí ANO nekandidovalo.