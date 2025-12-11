Nádraží v Jaroměři opravili, druhá kolej do České Skalice je nejistá

Tomáš Hejtmánek
  15:12
Rekonstrukce historické nádražní budovy z 19. století v Jaroměři na Náchodsku je hotová. Cestujícím začala po rok a půl trvajících opravách sloužit v úterý. Nabízí modernější a účelněji uspořádané vnitřní prostory, především novou čekárnu a toalety. Stavaři opravili také fasádu a střechu objektu.
Některá okna repasovali a další vyměnili. To vše pod dohledem památkářů. Nové jsou rozvody inženýrských sítí, vzduchotechnika a vytápění tepelnými čerpadly. Veřejné prostory jsou kompletně bezbariérové a součástí prací byla také úprava ploch kolem budovy.

Pětiletá přestavba nádraží v Hradci startuje první výlukou, další upřesní

„Renovací prošla mimo jiné historická dlažba ve vestibulu nádraží a ojedinělý stropní světlík, který do budovy přivádí denní světlo. Navíc vzniklo místo pro doručovací a výdejní boxy, úpravy bývalé restaurace pak umožní otevření nového gastroprovozu,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Přestavba stála 220 milionů korun včetně daně, část pokryla dotace z Modernizačního fondu, kde končí peníze z emisních povolenek. Zcela dokončena bude v únoru. Dělníky ještě čekají dokončovací práce.

Rekonstrukce budovy navazuje na dřívější přestavbu kolejiště a nástupišť, která vyšla na víc než půl miliardy korun. Pro cestující se tak završila modernizace celého dopravního uzlu, který se před pěti lety rozrostl o autobusový terminál s parkovištěm a parkovacím domem pro kola. Dříve se autobusové nádraží nacházelo v centru a u nádraží byla pouze zastávka.

Dvě koleje na Hradec i Skalici

Opravou stanice by však investice do zdejších kolejí končit neměla. Správa železnic už projektuje rozšíření trati z Jaroměře do Hradce Králové na dvě koleje, což má umožnit jednak rychlejší cestování a jednak nasazení většího počtu vlaků. Kapacita trati do Jaroměře je totiž dnes na samé hraně.

Současně se plánuje také dvoukolejná trať až do České Skalice, kde se železnice rozdělí na Trutnov a Náchod. Po zcela nové trati pak pojedou vlaky tunelem do Náchoda. Vysokovská spojka existuje na papíře už desítky let a zdálo se, že zanedlouho by se mohla stát realitou.

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

Jenže nastupující vláda už dala najevo, že některé projekty na železnici zastaví. Týká se to i vysokorychlostní železnice (VRT) do Hradce Králové a Pardubic. Zkapacitnění trati z Hradce na Náchod a k polským hranicím přitom má být součástí VRT.

„Opravdu se obáváme, že na to finanční prostředky nebudou. Že to bude seškrtáno. Je to škoda, protože něco takového se tady dělá jednou za sto let,“ řekl starosta Náchoda Jan Birke (SOCDEM).

Konvenční tratě navazující na hradeckou VRT měly sloužit ke svozu cestujících z odlehlejších částí kraje. Zatímco expresní železnice na Prahu měla umožnit jízdu až 320 kilometrů za hodinu, vlaky z Náchoda do Hradce Králové mají zvládnout rychlost 160kilometrovou. To by zkrátilo cestování na 26 minut. Navazující úsek do Meziměstí počítá se stokilometrovou rychlostí.

Pokračují projekční práce na modernizaci tratí v Královéhradeckém kraji. Jde o modernizaci a zdvoukolejnění úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří, trať Jaroměř – Česká Skalice – Náchod čeká nejen elektrizace a zdvoukolejnění mezi Jaroměří a Českou Skalicí, ale také výstavba tzv. Vysokovské spojky. V úseku Náchod – Meziměstí – státní hranice dojde k elektrizaci a zkapacitnění trati.

Správa železnic už zadala zakázky na projekční práce pro úseky z Hradce Králové do Jaroměře a z Náchoda do Meziměstí. Tendr na úsek Jaroměř Náchod soutěží napodruhé právě nyní. Nabídky se měly podávat na konci srpna. Jen projekt má stát 215 milionů bez daně.

„Na jednání výboru pro dopravu nám potvrdili, že na úsek z Jaroměře do Náchoda SŽ stále nemá podepsanou smlouvu s projektantem,“ sdělil předseda dopravního výboru Královéhradeckého kraje Jiří Prokop (ANO).

Náchod na přípravách dál pracuje

Radnice v Náchodě přitom už nyní pracuje na novém řešení železničního průtahu městem. I když peníze jsou nejisté, radnice chce být na investici připravena.

„Sestavili jsme celý tým, který pracuje na tom, jak by mělo vypadat dvoukolejné zkapacitnění trati v Náchodě. Scházíme se každý měsíc, ať je to připravené,“ potvrdil Birke.

Modernizace stávajících tratí je prioritou i pro Královéhradecký kraj, jemuž vládne Hnutí ANO. Náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO) odklon budoucí vlády od hradecké větve VRT chápe:

„V prioritách musí být na prvním místě dostavba dálnic D11 a D35. S dnešními požadavky státu na výdaje je předčasné plánovat VRT na celém území Česka. Pro nás by mělo být prioritou, abychom udrželi zdvoukolejnění trati z Hradce do Jaroměře. To potřebujeme, i kdyby se škrtilo cokoliv.“

