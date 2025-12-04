Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných konfliktů. Kromě hrobu z druhé slezské války z roku 1745, o kterém již informovali, našli také tři z roku 1866.
Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném archeologickém výzkumu | foto: Archeologické centrum Olomouc

Část textilu z pruské uniformy z 19. století, bitva u Nového Rokytníku 1866
Hromadný vojenský hrob z 18. století
Archeologové s detektory prozkoumávají trasu D11 u Stříteže na Trutnovsku. (19....
Frank z roku 1854 s portrétem Napoleona III., nalezená zlatá mince v rakouském...
Hromadný hrob z roku 1745 souvisí s bitvou u Žďáru a tři hromadné hroby z 19. století s prusko-rakouskou bitvou u Nového Rokytníku roku 1866. Ve všech čtyřech hrobech objevili ostatky patřící celkem více než 40 vojákům.

Na výzkumu v úseku dlouhém 3,6 kilometru mezi Studencem a obcí Střítež na Trutnovsku spolupracovali vědci z Archeologického centra Olomouc (ACO) a Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Výzkum ukončili tento měsíc.

„Na začátku září zahájili pracovníci MVČ detektorovou prospekci, při které zachytili projektily z válek o rakouské dědictví z roku 1745 a střelivo z prusko-rakouské války z roku 1866,“ uvedla archeoložka z ACO Michaela Bartoš Dvořáková.

Za unikátní označila nález u obce Střítež. „V září jsme začali odkrývat hromadný vojenský hrob, který se vztahuje k bitvě u Žďáru z roku 1745. Z hrobu jsme vypreparovali celkem 12 kosterních ostatků, zatím nedokážeme určit, ke které straně padlí patřili,“ uvedla Bartoš Dvořáková.

Cenný objev. V trase budoucí D11 našli hromadný hrob vojáků z bitvy roku 1745

Hromadný vojenský hrob z 18. století dosud nebyl nikde jinde objeven, podle odborníků jde o evropský unikát. „Hrob se nachází v prostoru historické bitevní linie. Trasa budoucí dálnice ji prakticky kopíruje,“ uvedl archeolog MVČ Matouš Holas. Podle historických pramenů střet skončil pruským vítězstvím.

Textilie z pruských hrobů

Na úseku směrem ke Stříteži, u 130. kilometru budoucí dálnice D11, odkryli archeologové dva hromadné hroby pruských vojáků, kteří byli pohřbeni po bitvě u Nového Rokytníku roku 1866. Odborníci identifikovali jeden hrob se sedmi jedinci a druhý se třemi padlými vojáky. Z pruských hrobů získali archeologové množství textilního materiálu a další předměty.

Duchové padlých z bojiště u Hradce nezmizeli, říká šéf spolku

Hromadný hrob více než 20 rakouských vojáků z roku 1866 našli archeologové u Studence, padli také v bitvě u Nového Rokytníku. Nově identifikovaný hrob je v blízkosti již známého hrobu s pomníkem, který připomíná padlé příslušníky pruské gardy. V hrobě archeologové našli mimořádně dobře zachované textilie a vojenské předměty, například části kabátů, výstrojní doplňky i osobní věci padlých vojáků.

„Za zajímavý nález považujeme stříbrné kapesní hodinky s motivem psa a zlatý frank ražený v roce 1854,“ sdělila Bartoš Dvořáková.

Veškeré nalezené artefakty a kosterní pozůstatky odborníci převezli k analýzám, čištění, konzervaci a dokumentaci do laboratoří ACO. Poté nálezy skončí v MVČ.

Po ukončení antropologické analýzy budou kosterní ostatky vojáků pohřbeny v souladu s platnou legislativou, uvedli zástupci archeologů. Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova je posledním z celé dálnice D11, který se ještě nestaví. Měl by být dokončený v roce 2028.

