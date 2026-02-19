Jaroměř si připomíná výročí 900 let, při svíčkách dojde na knížete i mumie

Mluvené slovo i hudba zazní v Divadle NaČerno v městském divadle. Řeč bude o historii Jaroměře, příbězích i osobních vzpomínkách. Loutkářky proberou třeba, o čem se psalo před sto lety, o založení kláštera a dobytí města husity, o knížeti Jaromírovi a jeho rodině, mumiích v kostele i stavbě železnice. Program je určen dospělým a dětem od deseti let.
Jaroměřské oslavy budou pokračovat v březnu Velikonočními trhy a v květnu Majálesem v podání studentů Gymnázia Jaroslava Žáka. Hlavní program se chystá 20. června, kdy se objeví i historická postava Jaromíra a jeho družiny. V září přijdou na řadu Dožínky i mistrovství republiky v orbě. Jubileum zmapuje kniha, která vyjde koncem roku.