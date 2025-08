Jazzové pouti hradecká náplavka sluší posedmnácté

18:45

Řeka k jazzu patří už od chvíle, kdy se mladý Louis Armstrong učil spirituál Down by the Riverside. Nemusí jít hned o Mississippi, po níž jazz, jak praví klasik, připlul, vhodná bývá i náplavka u královéhradeckého Labe. I letos se tam synkopy, improvizace i swing vrací, navíc s puncem 800. výročí Hradce Králové.