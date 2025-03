Na Jazzinci zahraje Švýcar, který bubnuje s umělou inteligencí

Americká formace Three For Silver | foto: archiv Jazzinec

Základnou festivalu bude koncertní Síň Bohuslava Martinů, dvakrát se vydá do velkého sálu Uffa, kde bude 12. dubna také finále. Organizátoři na něm vyhlásí vítěze 12. ročníku soutěže Jazz World Photo.

Jazzinec má za sebou už dva koncerty. V lednu zahrála australská zpěvačka Hetty Kate, v únoru na festivalu oslavila dvacet let na scéně česká kapela Limbo. Největší porci koncertů pořadatelé připravili na březen a duben.

„Letos nemáme žádné sjednocující téma. Festival bude výběrem toho nejzajímavějšího, co na jazzové scéně v současnosti je. Výjimečnost Jazzince spočívá v tom, že se snažíme dávat dohromady české muzikanty s těmi světovými. Takových spojení bude letos řada,“ říká zakladatel přehlídky Tomáš Katschner.

Březnovou šňůru koncertů odstartuje v pondělí Robert Balzar Trio. Kontrabasista, který je známý spoluprací se zpěvákem Danem Bártou, se do Trutnova vrátí s obměněným triem a přiveze nové album Conversation nominované na cenu Anděl.

„Celou desku nahráli v polském studiu stejně jako živý koncert na jeden zátah bez jediného střihu nebo opravy. Určitě to patří k tomu nejlepšímu, co Robert Balzar kdy vytvořil. Výborné album je důvodem, aby se opět vrátil na Jazzinec,“ uvádí hlavní pořadatel.

Bubeník v české premiéře

V polovině března vystoupí americká kapela Three for Silver se směsicí blues, folku, americany a country. Ve čtvrtek 20. března se v Síni Bohuslava Martinů představí švýcarský bubeník Jojo Mayer s unikátním projektem Me/Machine.

Muzikant usazený v USA koketuje s elektronickou hudbou dlouhodobě, tentokrát posunul spolupráci člověka a stroje na novou úroveň – v improvizovaném duetu propojí bubnování s umělou inteligencí. Stroj imituje muzikanta a naopak.

Program Jazzinec 2025 3. března

Robert Balzar Trio, Síň B. Martinů 15. března

Three for Silver (USA), Síň B. Martinů 20. března

Jojo Mayer: Me/Machine (CH), Síň B. Martinů 3. dubna

Kubo Ursíny: Modrý vrch (SK), Síň B. Martinů 12. dubna

Festivalové finále v Uffu: Machina Mundi (DK, SWE, CZ), Paolo Fresu & Omar Sosa (IT, CU), Gavin Skeggs Band (UK, CZ), Futur Swing, Jazz World Photo 2025 15. května

Alf Carlsson & Jiří Kotača Quartet (SE, CZ), Síň B. Martinů 23. května

Neil Cowley Trio (UK), Síň B. Martinů 4. října

Danielle Wertz (USA), Síň B. Martinů 12. listopadu

Lizz Wright (USA), Uffo

„Bude to úplná premiéra v České republice. Kromě Jazzince bude letos Jojo Mayer hrát už jen v Praze a v Brně,“ poznamenává Tomáš Katschner.

Jojo Mayer s projektem začal těsně před vypuknutím covidové pandemie.

„Zaujaly mě důsledky, které budou mít generativní, algoritmické technologie a umělá inteligence pro budoucnost hudby a myšlení, a říkal jsem si, že kdybych měl rok volna, pustil bych se do toho,“ říká bubeník. Pandemie mu kýžený čas poskytla.

Výrazní Paolo a Omar

Hlavním magnetem festivalového finále bude koncert dvou výrazných osobností světového jazzu.

Na jednom pódiu zahrají italský trumpetista Paolo Fresu a kubánský pianista Omar Sosa. První album Alma společně vydali už v roce 2011, o pět let později následovala ceněná deska Eros. V poslední době už nevystupovali, dohromady se znovu dají teprve na Jazzinci.

„O Omara Sosu jsem usiloval mnoho let, z nejrůznějších důvodů to stále nevycházelo. Když jsme mluvil s jeho manažerem, nadhodil jsem, jestli by ještě nebyla možnost pozvat Paola. Říkal, že se poptá, a ono to dopadlo. Beru to jako hodně výjimečnou událost,“ uvádí Tomáš Katschner.

Českou premiéru si na festivalovém finále odbude londýnský zpěvák Gavin Skeggs, který ve Velké Británii patří mezi vycházející jazzové hvězdy. Příležitost ukázat se dostane mladá česká kapela Futur Swing, zahraje v kavárně Uffa. Skupina s kytarou i banjem je dalším důkazem rozmanitosti nynější české jazzové scény.

„Každá současná kapela zní jinak a jsou mezi nimi opravdu velké extrémy, což je skvělé. Zatímco dřív to bylo všechno v podobném duchu, teď je scéna konečně krásně košatá,“ poznamenává zakladatel Jazzince.

Na hlavním festivalovém večeru organizátoři vyhlásí vítěze soutěže Jazz World Photo, která se koná od roku 2014. Letos se jí zúčastnilo 121 fotografů z 22 zemí. Výstavy z předchozích ročníků stále putují po českých i evropských městech. V loňském roce venkovní varianta výstavy nejlepších snímků zavítala do Varšavy, Budapešti a Itálie.

Pianista od Adele

Další desku, která se na Cenách Anděl uchází o nejlepší jazzové album roku, přivezou v květnu do Trutnova švédský kytarista Alf Carlsson a český trumpetista Ivo Kotača.

Na posledním koncertě před letními prázdniny zahraje „nejposlouchanější pianista světa“ Neil Cowley se svým triem. Dvaapadesátiletého Brita proslavila spolupráce s globální hvězdou Adele, na jejich prvních dvou komerčně velmi úspěšných deskách hrál na piano. Cowley je zároveň držitelem několika britských cen.

Koncertní maraton pokračuje na podzim. V září festival nabídne koncert saxofonisty Petra Kroutila se swingovým sextetem u příležitosti 101 let od narození spisovatele Josefa Škvoreckého. Petr Kroutil si před třiceti lety zahrál Dannyho Smiřického v seriálové adaptaci Škvoreckého Prima sezóny.

Mladí posluchači se zatím nevrátili

Závěr Jazzince bude patřit ženám. V říjnu přijede vokalistka usazená v New Yorku Danielle Wertz, v polovině listopadu další americká zpěvačka Lizz Wright.

Jazzinec patří mezi nejvýznamnější a nejdéle trvající jazzové festivaly u nás. Na podzim 2021 se kvůli covidové pandemii konaly dva ročníky hned za sebou. Následky této doby organizátoři pociťují dodnes, návštěvnost se zatím nevrátila na předcovidovou úroveň.

„Od covidu je to jiné. Jádro diváků zůstává stejné, ale na koncerty do značné míry přestala chodit mladší generace posluchačů,“ přiznává Tomáš Katschner.