Jediný krytý bazén v Hradci Králové bude od poloviny července tři týdny zavřený

Padesátimetrový krytý bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové bude od pondělí 20. července do pátku 7. srpna mimo provoz. Důvodem je pravidelná letní odstávka a údržba. Kondiční plavci budou moci chodit plavat na koupaliště Flošna. Stále otevřené bez omezení bude akvacentrum s vodními atrakcemi, které s bazénem na Eliščině nábřeží sousedí, uvedla dnes radnice.
Krytý plavecký bazén, který je v Hradci Králové jediný, bude mít přes letní prázdniny zkrácenou otevírací dobu. Od 06:00 bude otevřený pouze v pondělí a v pátek. Ve zbývajících pracovních dnech bude otevírat v 08:00 a o víkendech a svátcích v 10:00. Provoz bude každý den končit už ve 20:00. Součástí bazénu je slunná loučka, která bude otevřená i v době odstávky.
Koupaliště Flošna má od pondělí ve všední dny otevřeno již od 06:00. Flošna nabízí padesátimetrový plavecký bazén, relaxační bazén s divokou řekou a s masážními lehátky, dětský bazén s minitoboganem, dva velké tobogany a skluzavku Jump. Atrakce jsou v ceně vstupného.
Kondiční plavci mohou na Flošně využít jednohodinový vstup za 77 korun. Zaplatit jej musí takzvanými čipovými hodinkami. Hodinové vstupné do krytého bazénu pro dospělého začíná na 88 korunách. Hodina strávená v akvacentru začíná na 119 korunách.