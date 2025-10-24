Ochranáři vysadí v Krkonoších tisíce jedlí

V minulosti byla jednou z nejvýznamnějších dřevin v Krkonoších, její zastoupení postupně kvůli okyselení půdy, znečištění ovzduší imisemi a těžbě výrazně kleslo. Podle ochranářů je zajištění její ochrany a zachování genetické diverzity nezbytné pro budoucnost zdejších lesů.
„Jedle je pravděpodobně jednou z nejperspektivnějších dřevin Krkonoš a bude hrát stále významnější roli, což je dáno její schopností dlouhodobě přežívat v zástinu lesního porostu i tolerancí k rostoucím teplotám,“ vysvětlil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.
Jedlové dřevo mělo v minulosti podobné uplatnění jako smrkové. Vzhledem k větší odolnosti ve vodě se používalo také při stavbě hrází, jezů, mlýnských staveb a pilířů.