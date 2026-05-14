Úředníkovy černé stavby. Zastupitelé mu vstříc nevyšli, územní plán nemění

Tomáš Hejtmánek
  16:12aktualizováno  16:12
Zastupitelé v Jičíně odmítli změnit územní plán na pozemcích nedaleko hvězdárny. Stojí tam pět načerno vybudovaných domů, které patří bývalému úředníkovi radnice. Stavby si sám dříve povolil, jenže nezákonně, takže za to dostal pokutu i zákaz činnosti. Nyní se je snaží legalizovat.

Coby vlastník za projektem domů stojí Jiří Šulc, bývalý referent jičínského stavebního úřadu. Aby mu úřady stavbu dodatečně povolily, potřeboval dosáhnout změny územního plánu.

Pozemky u hvězdárny v Jičíně jsou vymezeny pro rekreaci a zahrádkaření. Územní plán tu dovoluje jen sklady nářadí, altány nebo parkovací stání. (14. května 2026)
Domky i pozemky na okraji Jičína vlastní někdejší úředník radnice potrestaný za to, že stavby povolil sám sobě. (14. května 2026)
Za obchvatem Jičína postavili pět domků, které jsou černými stavbami. (14. května 2026)
V současnosti totiž v lokalitě vymezené jako plocha rekreace a zahrádkářských osad mohou stát jen objekty s plochou 12 metrů čtverečních, které slouží jako zázemí pro zahrádkaření či rekreaci. Například sklady nářadí, altány nebo parkovací stání.

Šulc proto žádal změnu územního plánu, jak upozornila Česká televize. Zastupitelé Jičína však na středečním jednání změnu odmítli. Proti bylo všech 21 členů zastupitelstva.

„Pan Šulc si povolení podepsal sám. To je určitě špatně a také za to dostal trest. I kdybychom tu plochu změnili na něco jiného, stále by to byly černé stavby, které vznikly v rozporu se zákonem,“ zdůvodnil jednoznačné rozhodnutí radní Jičína Miroslav Kodydek (ANO).

Podnět vyřadili k zamítnutí

„Zastupitelé již dříve zadali ke zpracování změnu územního plánu. Úřad pro územní plánování podněty předběžně prošel a doporučil městu některé zamítnout. Proto se nyní zastupitelé změně znovu věnovali a vyškrtli z ní devět podnětů, včetně případu pana Šulce, o kterém se teď hodně hovoří. Mimo jiné jeden nový podnět přidali,“ upřesnil procesní postup mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

V případu jde o pět domků v Raisově ulici na Holínském Předměstí, nedaleko městského obchvatu. V katastru nemovitostí jsou zapsané jako stavby pro rodinnou rekreaci a mají plochu 57 či 58 metrů čtverečných. Pětinásobně tak překračují povolenou velikost.

Majitel okolo vlastní přes půl hektaru parcel zapsaných převážně jako zahrady. Nejméně ve třech domech se již bydlí. V jednom z nich žije podle katastru nemovitostí i sám Šulc. Redakce se ho snažila kontaktovat, nebyl však v práci ani doma. Hovořit s novináři odmítli i sousedé, které redaktor doma zahlédl okny při zatahování rolet.

„Šlo o jednoznačné pochybení zaměstnance. Zneužil všechno, co zneužít jde. Vydal souhlas se stavbou, přestože ostatní odbory byly proti. Vnitřní kontrola poté odhalila, že to povolil sám sobě. Úřad proto podal trestní oznámení. Během vyšetřování došlo k ukončení pracovního poměru,“ doplnil místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Trest vypršel, už je na jiném úřadu

Šulc nakonec uzavřel dohodu o vině a trestu. Zaplatil pokutu 250 tisíc korun a dva roky nesměl pracovat jako úředník. Lhůta mu však vypršela a nyní už je opět referentem v jiném městě.

Žádost o dodatečné stavební povolení teď řeší stavební úřad v Nové Pace.

„Bylo nám to přiděleno, protože v Jičíně by v tomto případě mohla být podjatost. Řízení je nyní přerušené pro doplnění podkladů. Pokud nebude zakončeno kladně, budeme pokračovat řízením o odstranění stavby,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu v Nové Pace Petra Ježová.

